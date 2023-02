Echenique cree que la reunión de Planas con el sector alimentario acabará con "palabras vacías" y fotos "sonrientes"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Así lo ha asegurado este domingo en Madrid antes de participar en un taller de programa con responsables autonómicos y municipales de su formación. El portavoz de Podemos ha recordado que han pedido al PSOE que "ya está bien" de pedir por favor al sector de la alimentación "que se forren un poco menos".

"Eso ya no funciona, por lo tanto hay que tomar medidas. Nosotros hemos propuesto un tope a los precios máximos, el PSOE nos ha dicho que no, y entonces hemos hecho una segunda propuesta. Que es bonificar un 14% la cesta básica de alimentos para devolver el promedio de los precios a lo que costaba la comida a principios de la guerra de Ucrania. Esta bonificación es perfectamente viable, ya lo hicimos con la gasolina y el gasoil. No es momento de que al Gobierno le tiemblen piernas, es momento de tomar decisiones", ha sentenciado.