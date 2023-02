Filipinas niega que el TPI tenga jurisdicción para juzgar a Duterte por la guerra contra las drogas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Yo no veo qué jurisdicción tiene. Siento que nuestra policía, nuestros jueces, son un buen sistema. No necesitamos ayuda de ningún organismo exterior. Filipinas es un país soberano. Ya no somos colonias de estos antiguos imperialistas", ha añadido, según recoge la televisión filipina ABS-CBN.

"No consideramos que sea un juicio legítimo, así que hasta que se respondan adecuadamente las cuestiones de jurisdicción y efectos de la soberanía de la república no puedo cooperar con ellos", ha añadido.

El pasado 26 de enero los jueces del TPI concluyeron que el gobierno filipino no demostró haber tomado medidas suficientes para investigar y enjuiciar los asesinatos durante la administración del presidente Duterte, motivo que llevó al organismo a reabrir su investigación.

Las autoridades reconocen 6.181 muertes durante la "guerra contra la droga" de Duterte desde su inicio en 2016, pero grupos de Derechos Humanos elevan la cifra a 30.000 fallecidos, muchos de ellos inocentes, y destacan la impunidad de las fuerzas de seguridad, responsables de estas muertes.