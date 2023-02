Maribel López, directora de ARCO: "Borja-Villel puso al Reina Sofía en una dimensión internacional alucinante"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La directora de la feria de ARCO, Maribel López, ha respaldado la labor de Manuel Borja-Villel al frente del Museo Reina Sofía en los últimos quince años, asegurando que ha situado a la pinacoteca en "una dimensión internacional alucinante" y que su salida la recibe "con pena".

"Ha hecho un trabajo increíble y creo que además ha aportado unas miradas más transversales al arte, desplazando la atención a aquellas cosas que parecían secundarias como documentos: en eso ha sentado escuela", ha señalado en una entrevista con Europa Press la directora de la feria.

Durante el mandato de Borja-Villel al frente del Reina Sofía --que concluyó el pasado mes de enero y vino acompañado de polémica por la posibilidad de que se presentase a una nueva reelección--, el museo ha sido uno de los compradores de obras en cada edición de ARCO. "Creo que es correcto un cambio en un museo público, pero valoro su trabajo y su salida la recibo con pena y también con expectativas de qué ocurrirá", ha añadido.

Por otra parte, ha alertado de que "no se puede bajar la guardia con los casos de acoso" sexual, a pesar de que no se haya registrado ninguno en sucesivas ediciones de este evento artístico. "Debemos estar atentos", ha añadido, al ser preguntada por las denuncias recientes en el cine tras los Premios Feroz.

"Es verdad que ARCO no organiza una fiesta, porque me aterrorizaría que pudiera pasar algo así. No hay un plan como tal, pero estoy segura de que muchas de las cosas que se están hablando a todos los sectores nos preocupa: lo que no podemos es bajar la guardia y dejar que estas cosas ocurran", ha afirmado la responsable de la feria, que dará comienzo este próximo miércoles 22 de febrero.

López, quien se estrenó en solitario como directora en la feria prepandemia de 2020, ha reconocido que esta edición es "clave" porque "puede dar mucho aire". "Siempre nos jugamos mucho, solo hay que ver las dos ediciones anteriores saliendo de pandemia, pero ahora es un momento importante", ha indicado, en alusión al crecimiento internacional --ha habido un aumento de galerías extranjeras--.

"NO HAY FÓRMULAS" PARA EVITAR LA POLÉMICA

La directora de ARCO no cree que la pandemia haya "tenido un efecto negativo" en la feria ni, incluso, en un sector en el que "las galerías son resilientes por naturaleza". A día de hoy, afirma que este encuentro "está en la primera liga" del mundo artístico y celebra que durante su mandato haya estado alejada de polémicas.

"No hay ninguna fórmula para evitar la polémica y no creo que tenga que ver con las direcciones. Creo que en los últimos años todos hemos estado preocupados por otras cosas", ha señalado. En cualquier caso, lo que sí estará presente en esta edición es de nuevo obras NFTs, de las más buscadas el pasado año.

OBRAS NFT

"Es cierto que quizás en un momento dado creímos que eran más importante de lo que ahora creemos y lo vemos menos urgente el hablar de ello. La idea de lo último no le hace mucho favor al arte, pero vamos a ver qué pasa con ello. Tampoco creo que se haya agotado, pero esa urgencia relacionada con cosas del arte, que es casi una moda, no tiene sentido", ha explicado.

López ha reflexionado sobre la convivencia del arte más actual y el de hace más de un siglo en una feria 'contemporánea' --ARCO permite la presencia de obras de autores desde principios del siglo hasta el día de hoy--. "Hay personas que van a ver estas galerías con obras del siglo XX y eso les hace sentir conexión con el arte, pero también hay otra gente joven y entre esos dos polos hay mucho conocimiento intermedio", ha apuntado.

"Es verdad que ARCO desde su origen se llamó de arte contemporáneo y que ese programa del arte más lejano en el tiempo no es muy grande, porque la feria ha crecido hacia lo más joven y no en la otra dirección. Pero al final se trata de proteger a las galerías que forman el ecosistema y en esa diversidad que tienen está también la de ARCO", ha concluido.