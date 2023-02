Xavi Hernández: "La crítica a Sergi Roberto es la más injusta que he visto en mi carrera"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Hoy destaco la primera parte, ha sido muy buena, especialmente por jugadores que participaban menos en los últimos partidos: Ferran, Ansu, Eric García, Sergi Roberto... Merecen participar y han rendido. Ferran ha hecho uno de sus mejores partidos desde que está en el Barça. Jugadores que han recibido críticas y nosotros valoramos el trabajo. De Sergi Roberto diría que es de las críticas más injustas que he visto en mi carrera. Son campañas injustas y desde dentro lo ves", dijo en rueda de prensa.

Xavi apuntó además a ese final en el que se dejaron ir y el Cádiz pudo meterse en el partido si llega a marcar. "Al final hemos concedido demasiado y no me ha gustado. Al final hay fatiga y con el resultado encaminado, es normal. Ellos tienen sus bazas y nos han generado peligro", afirmó.

Además, Xavi no quiso hablar aún del Manchester United, partido para el que estará "bien" Sergio Busquets. "A partir de ahora prepararemos el United, ver cómo están todos. No está decidido nada del partido del jueves", apuntó, con palabras también para un Ansu Fati al que "le entrarán los goles".

El técnico azulgrana fue preguntado además por las 17 porterías a cero en Liga. "Hoy hemos tenido suerte de no encajar, el Cádiz se ha merecido un gol. Ter Stegen ha estado extraordinario otra vez. Me dice que estamos haciendo las cosas bien pero no hay nada ganado, queda mucho", terminó.