Klopp: "No había vuelto a ver la final de París hasta este fin de semana, fue una tortura"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Es uno de los clubes más grandes del mundo, uno de los clubes más exitosos sin duda, ha ganado esta competición no sé cuántas veces. Jugamos la final en París y no la volví a ver desde entonces, hasta este fin de semana; ahora ya sé por qué. Pero tuve que hacerlo y fue una tortura", señaló entre risas en rueda de prensa.

"Jugamos un buen partido y pudimos haber ganado, y esa es la palabra clave: pudimos. Ellos marcaron el gol decisivo y nosotros no, esa fue la razón. Se pudo ver en ese partido lo experimentado que es el Madrid; no pierden la confianza ni un segundo, saben que su oportunidad llegará, están ahí para eso y defienden juntos. Este es este equipo y esa es la competición en la que puedes aprender de ellos", continuó.

Sin embargo, el técnico alemán resaltó que eso ya fue "hace siete u ocho meses" y que ahora se enfrentarán "equipos diferentes". "Son los Mismos clubes, pero diferentes equipos y diferentes épocas. En los últimos años, uno de nosotros siempre estuvo en la final, y, por lo general, si quieres llegar a la final, siempre tienes que echarnos a nosotros o a ellos. Esta vez jugamos entre nosotros, así que vamos a ver quién pasa", manifestó.

Después de dos partidos a puerta cerrada en Anfield ante los blancos por la pandemia de coronavirus, el recinto inglés volverá a acoger un Liverpool-Real Madrid con público en las gradas. "Espero que eso ayude mañana por la noche y sé que nuestra gente lo dará absolutamente todo. No puedo esperar para jugar. Pero ir al Bernabéu también es difícil", advirtió.

"Es la 'Champions' y es uno de los partidos más grandes de los que he oído hablar. Estoy muy feliz de que podamos jugar ahora; hace cuatro semanas habría sido diferente, pero la vida es cuestión de tiempo y tal vez nos recuperamos justo a tiempo para este encuentro", añadió en referencia a la mala racha del equipo, frenada con dos victorias consecutivas en Premier League.

En este sentido, aseguró que necesitan "jugar dos súper partidos para pasar". "Si no juegas lo mejor que puedes, no tienes ninguna oportunidad. El Real Madrid no tiene que jugar lo mejor posible porque aun así tiene una oportunidad, esa es la diferencia", expresó. "Necesitamos resultados, no hay duda. Ya estábamos en una situación similar, no digo en cuanto a rendimiento, sino en cuanto a resultados, después del parón del Mundial. Creo que con las dos victorias parecía que ya estábamos ahí, avisó, apelando a evitar relajaciones.

En otro orden de cosas, Klopp se deshizo en elogios hacia Carlo Ancelotti, el entrenador "más tranquilo" que ha conocido nunca y "una de las mejores personas que puedes conocer". "Es una persona fantástica, humilde, súper inteligente y agradable. Su gestión de los jugadores está a un nivel completamente diferente al de todos nosotros y lo respeto mucho, lo admiro mucho", manifestó.

Por otra parte, aseguró que espera un Real Madrid "súper competitivo" y al que resultará difícil sorprender. "No creo que puedas hacer que este equipo entre en pánico", afirmó. "Si ganas la competición como algunos de sus jugadores, que la han ganado cinco veces, probablemente pienses que eres dueño del torneo y probablemente tengas razón, pero aun así queremos intentarlo", señaló.

Por último, Klopp negó que tenga un plan especial para parar a Vinícius. "Siempre intentas negarles los pases, pero tenemos un problema: si defiendes a Vinícius correctamente, llega Benzema; si defiendes bien a Benzema, está Valverde, Rodrygo o quien sea; si defiendes a los tres, entonces llega Toni Kroos y dispara desde 25 metros, o Modric; Tchouaméni coge un balón y chuta desde 25 metros o llega al área y lo cabecea. Así pasa con los equipos de talla mundial: tienen jugadores de talla mundial y hay que defenderlos colectivamente", concluyó.