Ucrania.-Médicos del Mundo afirma que Ucrania concentra casi el 70% de ataques a infraestructuras médicas a nivel global

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La organización Médicos del Mundo ha alertado este lunes de que Ucrania concentra en su territorio "casi un 70 por ciento de los ataques directos contra infraestructuras médicas" que se registran a nivel global en el marco de conflictos bélicos, lo que contribuye a una crisis sanitaria "sin precedentes" que golpea duramente a la población local tras casi un año de invasión rusa.

Así lo ha denunciado el presidente de Médicos del Mundo España, Pepe Fernández, durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, donde ha denunciado que este tipo de ataques se producen también contra unidades móviles, lo que sitúa en más de un centenar los sanitarios fallecidos en el desempeño de sus funciones desde el inicio del conflicto.

"Ha habido más de 100 personas muertas entre el personal sanitario y algunas decenas más de heridos. Esto es reseñable en un conflicto como el que se está sufriendo en Ucrania", ha lamentado Fernández, que ha recordado que no se está respetando el Derecho Internacional.

Fernández, que ha criticado la "situación tan precaria" a la que se enfrenta el personal sanitario, ha aseverado que estas normas "no se están respetando en cuanto a preservar los dispositivos de asistencia médica a la población y los flujos de canales de aprovisionamiento de la asistencia".

Además, ha admitido que para las ONG es "difícil" explicar la dificultad de abrir corredores humanitarios. "Es una cuestión que se lleva demandando desde hace mucho, pero no se respeta la normativa internacional y no entendemos por qué. Nosotros solo podemos ofrecer vías alternativas", ha manifestado antes de concretar que "es una de las grandes dificultades de la guerra de Ucrania".

Por ello, se ha hecho eco de una petición que ya están haciendo numerosas organizaciones sobre el terreno: "reclamar el respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario". "No me atrevo a decir que estas infraestructuras son objetivo directo pero el caso es que están siendo dañadas y no deberías estar siendo dañadas, y mucho menos la vida de quienes prestan atención médica, sean ucranianos o no", ha puntualizado.

En las zonas de Ucrania más afectadas por la guerra, los hospitales y centros de salud trabajan para atender al mayor número de personas enfermas a pesar de los cortes del suministro eléctrico y la falta de calefacción, lo que "condena a la población a una atención sanitaria muy deficiente", tal y como ha alertado.

A esta situación se enfrentan colectivos ya de por sí vulnerables, como es el caso de personas mayores, con discapacidades, patologías previas o enfermedades crónicas, entre otras.

"Hay una lógica del tiempo y de la falta progresiva de la capacidad de respuesta del sistema sanitario ucraniano y del daño que va generando sobre la salud de la población. Es acumulativo. Son las muertes de población civil, las heridas y traumatismos por la guerra y también las carencias de acceso a atención sanitaria. Se ve afectado el acceso a cuidados de salud", ha explicado Fernández, que ha subrayado la importancia de la salud mental, la cual considera "transversal" por afectar de igual manera a niños, adultos y ancianos.

Desde Médicos del Mundo apuntan a unas cifras de por sí aterradoras: unos 7.000 civiles muertos y 11.000 heridos desde el inicio del conflicto, a lo que se suman 17,7 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, unos seis millones de desplazados y ocho millones de refugiados, de los cuales un gran número desea volver a casa. Además, son más de un centenar las infraestructuras sanitarias dañadas.

Fernández ha incidido en la dificultad de "dar cobertura a todas las necesidades" de la población. "Cuando escuchamos relatos vemos lo mal que lo pasan en cuanto a salud mental", ha lamentado.

En este sentido, ha advertido de una "saturación de los servicios sanitarios en el oeste del país y un déficit asistencial en procesos crónicos, como diabetes o hipertensión". Es por ello que la ONG busca "apoyar al sistema público sanitario ucraniano".

SALUD MENTAL

Por su parte, la coordinadora de Médicos del Mundo para la emergencia en Ucrania, Marina Vidal, ha señalado que "Ucrania es un país inmenso con una gran movilidad poblacional y donde muchos tienen la esperanza de poder volver". Sin embargo, las infraestructuras "están tocadas", lo que hace que "los recorridos se alarguen" ante la falta de servicios mínimos.

Asimismo, ha aventurado que será necesaria una asistencia psicosocial a largo plazo, "durante años y a pesar de que llegue la paz tan deseada" entre Rusia y Ucrania. "Será un reto para todo el país", ha añadido.

Vidal ha indicado que "la población está expuesta a la violencia y debe luchar contra el miedo, lo que hace que aunque las personas estén en zonas seguras noten las repercusiones del conflicto debido a la amenaza de violencia".

Sobre el suministro de medicamentos, ha puntualizado que existen zonas, como en el norte de Járkov, donde el acceso "no es seguro para nadie y no llegan medicamentos". "Muchas personas tienen que arriesgarse para acceder a un derecho que es la salud", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que muchas zonas siguen siendo "inaccesibles para la ayuda humanitaria y ni siquiera pueden entrar las empresas de transporte".

A pesar de que existen puntos de distribución, como en el norte de Rumanía, que permiten suministrar toneladas de medicamentos e insumos necesarios para ofrecer tratamiento, desde Médicos del Mundo insisten en que hay "numerosas infraestructuras de distribución dañadas y pocos puntos habilitados para ello". Esto hace que la prioridad sea abastecer los mercados locales dado que se estima que el 50 por ciento de las farmacias del país están cerradas.

Desde Médicos del Mundo, que lleva trabajando sobre el terreno desde hace cinco años, han hecho un llamamiento a las partes implicadas en el conflicto a garantizar el "acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria" y "poner fin a la violencia contra la población civil y el personal humanitario".