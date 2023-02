Aznar llama a un consenso entre el centro derecha e izquierda apelando a la responsabilidad del PP

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha apelado a la responsabilidad histórica del Partido Popular para llegar a grandes pactos entre el centro-izquierda y el centro-derecha para evitar la "deconstrucción" de la democracia.

"El PP tiene que tener bien claro que una de sus obligaciones prioritarias es recuperar lo antes posible los dos pilares que son el centro-derecha y el centro-izquierda, los que más estabilidad van a dar al país", ha manifestado Aznar durante su intervención en el encuentro con Nicolás Redondo en el Club Siglo XXI, moderado por el periodista Jorge Bustos.

A su juicio, el problema actual que radica en España son las fuerzas separatistas y radicales que "quieren disolver la nación y deconstruir nuestro sistema constitucional", por lo que "lo ideal" sería, según ha apuntado, es que los dos pilares que han hecho posible la Transición y la convivencia estuvieran en "buena salud".

En este sentido, el expresidente ha recalcado que aunque España "no es un país roto social ni culturalmente", algo que "le da una gran estabilidad", al contrario que ocurre en países del entorno --ha apuntado--, está fallando "la política".

"Las batallas políticas se libraban en el centro. España cambia cuando alguien o algunos deciden que van a dar la batalla desde los extremos, y ahí cambian las cosas", ha señalado, por lo que, en su opinión, la obligación del responsable político es que se "reestablezca la normalidad y la vigencia del sistema constitucional en su integridad", ha subrayado criticando a la vez la reforma del delito de sedición.

"NO ES NO Y SÍ ES SÍ"

En otro punto, Aznar también ha criticado duramente la ley del 'Solo sí es sí' que ha hecho extensiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no rectificarla cuando ya son más de 500 los abusadores sexuales que han visto reducidas sus penas desde la entrada en vigor de la ley.

"La no rectificación es la expresión del radicalismo que se necesita para llevar la situación a los extremos", ha censurado, al tiempo que ha reclamado a Sánchez una rectificación ironizando sobre sus "análisis históricos intelectuales profundos".

"Lo que yo más reconozco es el 'no es no' y el 'sí es sí'. A partir de ahí, muchas gracias por tener una visión histórica, moral, intelectual (...) pero cuando se equivoca, se rectifica. No pasa nada", ha espetado el también presidente de FAES.

REDONDO: "LO QUE ESTÁ PEOR, SIN DUDA, ES ESPAÑA"

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Euskadi y presidente del Club Siglo XXI, Nicolás Redondo, se ha mostrado de acuerdo con las palabras de Aznar en reiteradas ocasiones respecto a las críticas de la ley del 'Solo sí es sí' y de la reforma del Código Penal, que ha calificado de "terrible" y "dolorosísima".

"El gran problema que hemos tenido es que el centro-izquierda ha subarrendado parte de su discurso", ha lamentado Redondo en referencia a Unidas Podemos.

Dicho esto, ha recalcado que la modificación del Código Penal es algo "terrible" porque supone "romper principios básicos del derecho" desde los tiempos de la Ilustración, haciéndose cambios para "favorecer con nombres y apellidos a determinadas personas".

En palabras de Redondo, este hecho ha sido un "punto y aparte" en la relación moderada y tranquila que él ha mantenido con el partido socialista ya que supone "debilitar las instituciones".

En cuanto a la ley del 'Solo sí es sí', Redondo ha tachado lo sucedido de "inaudito" al ver a portavoces del PSOE negarse a pactar con el PP para modificarla. "En estos momentos la posibilidad de acuerdo del PSOE con el PP, no le viene mal al PSOE teniendo en cuenta los conflictos que le crean sus socios (...) si no lo hacen, los ciudadanos decidirán", ha zanjado.