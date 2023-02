Productor de Romeo y Julieta defiende casting calificado como racista

Aunque no hay certeza de que la historia de amor entre Romeo y Julieta, ambientada en Verona, Italia en 1303 haya ocurrido, a 720 años de distancia, lo cierto es que esta obra literaria causó polémica, crítica e insultos en el sureste mexicano, en concreto en San Cristóbal de la Casas, Chiapas.

Y es que el cartel para convocar a actores para montar esta obra en las calles de esa ciudad, en una producción Hiram Marina, solo solicitó a personas de piel blanca, ojos claros y estatura mínima de 1.70 metros, esto motivó que cientos de usuarios de las redes sociales cuestionaran al productor por su llamado, tanto que decidió bajar la publicación, pero el casting sigue en proceso.

Publimetro platicó con el productor teatral, cuya trayectoria se remonta a 20 años en Chiapas, reconoció que el cartel de la convocatoria pudo interpretarse como clasista o racista, pero no fue su intención que esto ocurriera, además de que borró de sus redes sociales la publicación no porque se negará a las críticas, sino debido a la cantidad de insultos que se escribieron.

El coordinador de Teatros del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Hiram Marina García, fue calificado de racista y xenófobo por los requisitos que incluyó en las convocatorias para dos audiciones teatrales: “Romeo y Julieta” y “Palenque Rojo”.

“Bajé la publicación porque a mí me encanta la crítica, pero no me gustan los insultos, aunque cada quien es libre de expresar lo que siente. Me encanta dialogar, pero sin insultos, además la gente opinó sin conocer mi trayectoria y pues también eso se me hace injusto”, explicó.

Marina relató que la primera obra que montó en Chiapas, en 2003, llevó un año de preparación y para ella contrató a ocho lacandones de Lacanjá Chansayab; cuatro personas de Zinacantán, dos de Chenalhó y dos de San Andrés Larrainzar para montar la obra “Señor de la tierra”, ambientada en el año 711 en la que se recreó la historia de Chan Muwan, gobernante que mandó a pintar los murales de Bonampak.

Con dicha obra consiguieron develar una placa por 100 representaciones, algo que ninguna compañía de teatro había conseguido en el entidad; aseguró también que siempre pagó a las personas que contrató, incluso por encima de lo que se acostumbraban obtener cuando trabajaban en restaurantes u hoteles de la zona, además de que al no ser actores se les impartieron clases para el montaje de las obras.

Esta dinámica se repitió para su obra Palenque rojo, producción inspirada en la captura de K’an Joy Chitam II, gobernador de Palenque en el siglo VI, para la que tuvo asesoría de los arqueólogos Thomas Lee, Jan de Vos, Arnoldo González Cruz, Fanny López Jiménez y Juan Yadeun Angulo para recrear ese hecho, con dicha obra alcanzaron las mill funciones, algo considerado histórico para el teatro en Chiapas.

“Eso fue en 2005, audicionamos a gente morena, con cabello largo, facciones mayas, en aquellos tiempos la inclusión no era un tema de moda, por decirlo así, en esa obra participaron indígenas quienes tuvieron salarios que nadie antes les había otorgado.

“A mí me impactó mucho todos estos comentarios que se generaron, ahora que es muy fácil opinar para toda la gente, están todo su derecho, pero los hicieron sin conocer mi trayectoria, además de que cuesta muchísimo hacer teatro, la mayor parte lo he hecho con recursos propios para promover la cultura maya a lo largo del país”.

Producción de Romeo y Julieta

Hiram Marina dijo que después de 20 años en producciones teatrales decidió hacer un montaje de de una de las obras más conocidas de William Shakespeare y apegarse a las características originales de los personajes, fue por ellos que pidió audicionar a personas de piel blanca y ojos claros, sin imaginar la oleada de críticas que esto provocaría.

Solicitar una altura específica fue porque la obra será en la vía pública y requiere que los personajes se distingan, incluso se sorprendió de la cantidad de personas que llegaron a la convocatoria y que cumplieron con las características solicitadas.

“Soy muy específico en las audiciones porque no me gusta que los actores ni la producción pierdan el tiempo, pero no imaginé la repercusión que este casting tendrían, ni mucho menos fue mi afán ofender a alguien o que me consideraran clasista, puedo aceptar que que el cartel pudo causar la impresión de racista, espero que mi trayectoria demuestre que no soy así, esta es la primera vez en 20 años que hice un llamado solo a gente blanca”.

Finalmente, sobre la polémica causada, Marina lo comparó con la misma historia del amor juvenil de Romeo y Julieta, ya que al ser dos familias rivales, la muerte de los personajes finalmente las unió y espera que esta polémica tenga un desenlace positivo.

Consideró que en las respuestas a publicaciones polémicas en redes sociales se crean dos bandos, los que están a favor y en contra y recurren incluso a la violencia para no ceder en sus opiniones, pero lo valioso es lo que se puede rescatar de ese hecho.

“Vivimos mucha polarización en México, hay opiniones divididas y muchos insultos; ahora me tocó a mí. Creo que es algo natural y normal recibir críticas de ambos lados, habrá comentarios constructivos y son con los que me voy a quedar y que me hacen crecer como persona y como productor, pero reitero nunca fue mi afán ofender a nadie”, concluyó.