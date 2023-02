El PSOE avisa sobre el sólo sí es sí: "No le vamos a dar más vueltas a este asunto. Lo demás es enredar"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Federal y portavoz en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que los socialistas no le van a dar "más vueltas" a la cuestión de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'sólo sí es sí', y van a ir "hasta el final" con su propuesta porque lo demás es "enredar" y ha instado a Unidas Podemos a presentar su alternativa.

"No le vamos a dar más vueltas los socialistas a este asunto", ha afirmado el portavoz socialista en rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha insistido en que "el Grupo Socialista quiere arreglar los efectos negativos de una buena ley".

En este sentido, López ha recordado que la propuesta del PSOE "ya es pública" y que les gustaría llegar a un acuerdo con los grupos que avalaron y que avalan la ley. "Lo demás es enredar y no ayuda a resolver nada. Es decir, nosotros ni pactamos con el PP ni pactamos con Vox ni volvemos a La Manada ni nos cargamos el consentimiento. Todo esto son argumentos que algunos utilizan para desviar la atención", ha criticado.

De este modo, en alusión a la formación 'morada', el portavoz socialista ha agregado que la pregunta es si Unidas Podemos quiere "arreglar" los efectos negativos, "quieren o no quieren reformar la ley". Así, ha instado a Unidas Podemos a "presentar una propuesta, que la hagan pública". "La veremos y hablaremos sobre ella. Ya está", ha apostillado, al tiempo que ha reconocido que el PSOE conoce las medidas de los 'morados', pero creen que "no arreglan el asunto".

"Lo que no queremos es este ejercicio que se está haciendo de tomar el nombre del feminismo en vano y acotar el feminismo a una sola sensibilidad particular o partidaria y a unos solos aspectos. El feminismo es mucho más que la Ley Trans, que la Ley del 'sí es sí', que la Ley del Aborto", ha manifestado.

Asimismo, Patxi López cree que el PP y su líder "no pueden presentarse ahora envueltos en las banderas del feminismo queriendo arreglar no sé qué porque no arreglan nada, porque siempre votan en contra de todo lo que son las políticas de igualdad, las políticas de avances en derechos de la mujer".

LOS SOCIOS DEL GOBIERNO ESPERAN UN ACUERDO

Preguntado sobre si ya tienen una posición sobre la propuesta de reforma del PSOE y que le parecería que saliera adelante con el apoyo del PP, el portavoz y líder de Más País, Ínigo Errejón, ha asegurado que no se pone "en ninguna otra situación" que no sea que la reforma llegue "con acuerdo del Gobierno" en vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. "Tiene que llegar con acuerdo del Gobierno. No nos vamos a mover de esa posición", ha zanjado.

Por su parte, respecto a si ha habido contactos entre las formaciones y si puede avanzar más relativo a la votación de admisión a trámite del próximo día 7, la portavoz de la CUP en la Cámara Baja, Mireia Vehí, ha señalado que "no ha habido noticia" ni "contacto" en la cuestión del 'sí es sí'. Además, ha manifestado que la situación es un "embrollo" y cree que "nadie entiende nada".

En este sentido, Mireia Vehí ha puesto de relieve que el CIS desvelaba la semana pasada que "a la población no le parecía que la cuestión de la violencia machista tuviera que ver con la necesidad de subir penas" y "la mayoría de respuestas explicaban la cuestión de la violencia machista relacionada con el poder, con el patriarcado, incluso con la masculinidad".

"Nos parece que la sociedad está preparada para un debate serio. La sociedad está preparada para abordar las cuestiones relativas a la violencia, al patriarcado y a la masculinidad de forma profunda, y el embrollo que está habiendo entre los dos partidos de gobierno no es precisamente abordar la cuestión de forma seria. Así que cuando tengamos noticias concretas de qué se va a votar, cuándo y de la mano de quién les podremos contestar", ha subrayado.

En su caso, el portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones en torno a la reforma de la ley y ha apuntado que su partido ya hizo llegar al PSOE que apoyaría la toma en consideración de la propuesta, para después evaluar "el contenido exacto". "Es razonable tomar medidas cuando las cosas no funcionan bien. Al PSOE le honra plantear una subsanación de una ley que, aunque no sea su Ministerio, se sienten corresponsables", ha declarado.

Desde EH Bildu, la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que están en contacto con los dos grupos que forman el Gobierno. "Veremos si a lo largo de la semana hay alguna respuesta o hay avances, pero nosotros y nosotras en lo que confiamos y lo que esperamos es que haya acuerdo entre los dos partidos que creemos que es su responsabilidad hacerlo y creemos que no hay otra. Es eso lo que hay que hacer. Es una buena ley. Todo aquello que sea mejorarla y si hay que solucionar algún aspecto que se haga, pero que se haga desde el acuerdo de los dos partidos que forman el Gobierno", ha subrayado.