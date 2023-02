Estados Javier Solana aplaude la visita "a pecho descubierto" de Biden a Kiev y espera que sea beneficiosa para Ucrania

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El ex secretario general de la OTAN y exministro socialista, Javier Solana, ha calificado de "fundamental" la visita sorpresa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev, "a pecho descubierto" y "sin apoyo militar". Y confía en que sea un "golpe de efecto" para los intereses de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Solana ha elogiado, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la "discreción" con la que se ha planificado el viaje de ayer a la capital ucraniana, así como los "buenos consejeros" y la valentía de Biden por ir a un país que está en guerra.

"Creo que ha tenido muy buenos consejeros y él ha tenido coraje, porque no solamente el viaje fue complicadísimo. Se ha tenido que pasar más de 13 horas en un tren para llegar y ha ido a un país donde no tenía apoyo alguno militar, a pecho descubierto", ha valorado.

El que fue jefe de la Alianza Atlántica ha destacado que en esta decisión, el presidente de los Estados Unidos "ha apuesto toda su imaginación para hacer un golpe de efecto muy importante". "Que espero que sea un golpe de efecto que tenga consecuencias", ha dicho.

Y preguntado sobre si la Unión Europea puede dar más apoyo militar a Ucrania, ha asegurado que "no hay mucho más que se pueda hacer", ya que uno de los problemas es la munición y "no hay" en el mundo "esas cantidades", además de que fabricarla no es un proceso rápido. "Y claro, aquí el tiempo es una mala compañía", ha precisado.

UCRANIA NO PUEDE SER TROCEADA

"Llevamos ya un año de guerra, pero es un año en el que no se pensaba en algunas cosas. No hay suficiente munición. Los americanos no tienen de sobra y nosotros tampoco. No tenemos munición específica para una función muy particular que es la que se quiere. Pero bueno, no sé cómo se va a arreglar eso. Un tiempo sin hacer nada es un tiempo que va, no digo a favor de Rusia, pero sí va en contra de Ucrania. En Ucrania está muriendo la mejor gente", ha lamentado.

A días de que se cumpla el primer aniversario de la invasión rusa, que arrancó el 24 de febrero del año pasado, Solana ha declarado que "todo el mundo desea que haya un elemento de distensión" para que sea posible la paz, pero que tiene que "pasar por que Putin lo haga".

Solana ha sostenido que esta guerra "no tiene sentido" y ha asegurado que la solución al conflicto no puede incluir que el territorio de Ucrania sea repartido, dado que la mayoría de países --ha agregado-- rechaza que Rusia termine como ganador.

"Putin hoy ya no es un hombre prestigioso en la comunidad internacional, que podía ir a sitios a dar consejos. Hoy no va a ningún sitio, porque ni le reciben ni le escuchan. El efecto reputacional para Putin ha sido muy fuerte también", ha resaltado.