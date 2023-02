Israel afirma que la condena del Consejo de Seguridad de la ONU niega los derechos de los judíos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Hace la vista gorda ante el hecho de que la Autoridad Palestina da subsidios al terrorismo, paga a las familias de los terroristas y empequeñece el antisemitismo que condujo al asesinato de millones de judíos", ha precisado en referencia al Holocausto la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

De esta forma, ha indicado que la declaración del Consejo, que se ha publicado en lugar de una votación de una resolución de condena, no tendría que haberse producido. "Estados Unidos no debería haberse sumado a ella", ha indicado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

La declaración del máximo órgano de la ONU, en respuesta a última decisión del Gobierno de Israel que reconoce nueve asentamientos más en Cisjordania, tiene un carácter meramente simbólico y no es vinculante como sí lo sería una resolución, que se ha evitado gracias a un acuerdo alcanzado entre Israel y la Autoridad Palestina mediado por Washington.

Medios israelíes apuntan a que Israel habría accedido a dejar de legalizar nuevos asentamientos en los próximos meses y reducir las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes en los territorios palestinos, unas operaciones que en lo que va de año se han saldado con la muerte de 48 palestinos.

Israel también habría acordado comprometerse a aplazar las demoliciones previstas de viviendas y los desahucios de viviendas en Jerusalén Este, así como a facilitar la recaudación de impuestos a la Autoridad Palestina para lograr un incremento de hasta 60 millones de dólares anuales.