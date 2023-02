Jon Favreau presenta la temporada 3 de 'The Mandalorian': "El riesgo de saturar al público siempre existe"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Un riesgo que, en el caso de 'macrofranquicias' como 'Star Wars' o el Universo Cinematográfico Marvel, en el que también fue parte fundamental como actor y director de las dos primeras entregas de 'Iron Man', Favreau asume que existe tanto por exceso como por defecto.

"Siempre hay el riesgo de hacer mucho de una cosa y también de hacer demasiado poco. Y ahora también han entrado en juego las fuerzas del mercado, porque los estudios son negocios que están intentando ver cómo encajar dentro de este nuevo mundo del streaming", señala en una entrevista concedida a Europa Press en la que recuerda como en los primeros años del streaming "no había suficiente contenido y ahora parece que puede haber demasiado".

"Al final todo eso se convierte en un asunto económico y como creadores, como guionistas, nuestra misión es proteger las historias, asegurarnos que podemos hacer la mejor historia independientemente de factores o decisiones económicas", señala el director de 'Elf' o el 'Libro de la selva' que cree que la clave a la hora de expandir una saga es "no hacer demasiado, pero sí lo suficiente para mantener al público enganchado". "Mi relación tiene que ser con el público, asegurarme que hacemos el mejor trabajo posible a la hora de contar nuestras historias", sentencia.

LAS CRÍTICAS DE LIAM NEESON

Precisamente esa idea, la que de que todo depende de la calidad de las historias, es la que invoca para responder a las declaraciones de Liam Neeson de hace pocos días. El actor que encarnó al jedi Qui-Gon Jinn en el 'Episodio I: La amenaza fantasma' ha criticado el rumbo actual de la franquicia y asegura que con tantos spin-off el universo de 'Star Wars' "está perdiendo la magia".

"Tengo un enorme respeto por Liam Neeson. Es una de las personas que más ha contribuido a construir lo que 'Star Wars' es ahora y su personaje, Qui-Gon, es uno de los pilares de las saga, es fundamental a la hora de entender cuál es la verdadera esencia de un caballero jedi. Fue el maestro de Luke Skywalker y, por tanto, tiene un conocimiento profundo de la saga por su gran implicación en ella. Respeto que le parezca algo tan especial que le lleve a tener una visión tan protectora de la saga", expone Favreau que, en todo caso, recuerda que "ahora estamos en una nueva era" muy diferente a aquel 1999 en el que Neeson protagonizó el regreso de 'La guerra de las galaxias' a los cines dirigido por Lucas "en la que el público se relaciona de forma distinta con los medios y con los contenidos".

"Y en cuanto a si estamos haciendo demasiados spin-off, supongo que lo sabremos cuando pase un poco más el tiempo. Tendremos que echar la vista atrás y verlo, aunque espero que nuestras historias sean de calidad y estemos aportando, sumando y no restando al legado de Star Wars", defiende el cineasta que lo único que puede prometer con absoluta certeza es que en todos los proyectos en los que está involucrado trabaja con un equipo de "gente apasionada y entusiasmada por Star Wars".

EL UNIVERSO DE THE MANDALORIAN, EN PLENA EXPANSIÓN

Entre esos proyectos están nuevas series como 'Ahsoka', 'Skeleton Crew', 'The Rangers of the New Republic' además de esta tercera temporada de 'The Mandalorian' que arrancará tras la reunión de Din Djarin, el cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal, y Grogu, la adorable criatura conocida como Baby Yoda, en el final de de 'El libro de Boba Fett', otra serie de 'Star Wars' también producida por Favreau.

"Aunque haya todo eso alrededor, muchos efectos especiales, muchos tiroteos y batallas espaciales.... la relación entre Mando y Grogu es el corazón de la historia. Su relación padre e hijo es el núcleo central de 'The Mandalorian'. Ahora el niño ha crecido, y ha entrenado con Luke Skywalker, y el padre se va convirtiendo más y en eso, en un padre con sentido de la paternidad. Y como padre que soy, esa es la parte de la historia con la que más conecto", expone Favreau que recuerda que cuando estuvieron separados "ninguno estaba feliz".

En este sentido, el productor y guionista defiende la polémica decisión de reunir a Mando y Baby Yoda en los capítulos finales de la serie de Boba Fett, cuyo desenlace estuvo fuertemente centrado en Grogu y su padre adoptivo. "Haber relatado ya esa parte de la historia en 'El libro de Boba Fett' nos permite regresar ahora, casi dos años después, y tenerlos ya juntos en esta tercera temporada porque estar separados no ha sido bueno para ninguno de los dos", señala Favreau.

Además, el creador de 'The Mandalorian' destaca que va ser muy interesante ver cómo el mediático Baby Yoda compagina sus poderes propios de los jedi con su influencia mandaloriana. "Es interesante ver ese equilibrio entre la cultura mandaloriana y la jedi, históricamente solo unos pocos personajes de Star Wars han tenido estas dos vertientes", avanza.

Junto a Pedro Pascal, el reparto de la serie lo completan Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze, Carl Weathers como Greef Karga, Amy Sedaris como Peli Motto, Emily Swallow como La Armera y Giancarlo Esposito como el villano Moff Gideon. Compuesta de ocho nuevos capítulos, la tercera temporada de 'The Mandalorian' verá la luz en Disney+ el próximo 1 de marzo.