La Duma de Rusia abre la puerta a aumentar su arsenal de ojivas nucleares tras la suspensión del Nuevo START

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión de Defensa de la Duma, Andrei Kartapolov, ha indicado que la suspensión de la participación en el Nuevo START, también llamado START III, hace que "en caso de que sea necesario, Rusia incremente el número de cabezas nucleares en su poder, así como los misiles que puedan portarlas".

"Hemos suspendido nuestra participación en este tratado en respuesta a las acciones de nuestros socios y somos libres para hacer lo que sea necesario para garantizar la seguridad de nuestra tierra", ha aseverado, según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

En este sentido, ha aseverado que "es necesario aumentar el número de cabezas nucleares". "Y así lo haremos. Vamos a necesitar un aumento de los sistemas y misiles que puedan portar estas ojivas, y así lo haremos porque es nuestro derecho", ha explicado.

Además, ha aclarado que la decisión de suspender la participación en el Nuevo START "no tiene por qué ser ratificada dado que es una decisión del presidente", que ha matizado, no obstante, que esto no supone una salida definitiva del tratado.