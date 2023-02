La OTAN y la UE lanzan un mecanismo de coordinación para acelerar las compras de armamento para Ucrania

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

La cita de este martes entre el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha servido para escenificar la unidad y coordinación en el objetivo de acelerar la producción militar y la entrega de armamento y municiones a Kiev.

En este sentido, Stoltenberg ha asegurado en rueda de prensa conjunta que la OTAN pondrá en marcha un mecanismo de cooperación para desarrollar un sistema de compras que sea "efectivo, transparente y responsable". "Hemos discutimos la necesidad de aumentar la producción y mejorar nuestros sistemas de compras", ha argumentado, para explicar que la OTAN, la UE y Ucrania reunirá a expertos en compras para estudiar maneras de cooperación que garanticen que a Ucrania llegan todas las armas que necesita en su contienda militar contra Rusia.

Según ha explicado Borrell, la cuestión tiene que ver con acelerar la capacidad de producción para fabricar armas y munición, pues la industria militar en Europa, diseñada para tiempos de paz, no sigue un ritmo acorde a las necesidades del Ejército ucraniano en el terreno.

En este punto, ha defendido que la UE puede dar pasos en este sentido con rapidez si cuenta con la voluntad política de sus Estados miembros, recalcando que puede utilizar el Mecanismo Europeo para la Paz, el fondo extrapresupuestario con el que la UE ha dotado de armas a Ucrania desde el inicio de la guerra.

"Eso es lo que estamos intentando", ha dicho, tras señalar que la decisión no debe seguir "ningún complejo procedimiento", ha subrayado el jefe de la diplomacia europea. Los próximos pasos en este sentido, se esperan en la reunión de ministros de Defensa del bloque el 7 y 8 de marzo en Suecia, cuando se espera avanzar sobre un modelo de compras conjuntas para proveer de munición de calibre 155 milímetros a Ucrania. Sobre la mesa está la propuesta estonia para dotar de 4.000 millones de euros al citado instrumento para adquirir en torno a un millón de rondas de proyectiles de artillería.

"Hay falta de procedimientos y entendimiento de cómo debe funcionar", ha indicado por su lado el ministro ucraniano sobre la brecha entre la industria que produce armamento y la compra que realizan las autoridades. Así ha vinculado la coordinación en este campo a la capacidad de los ucranianos de expulsar a las tropas rusas de su territorio y restaurar la paz en el área euroatlántica.

Para Kuleba, la capacidad de producción de la industria de Defensa "está ahí" y para enviar armas a Ucrania "también está ahí", insistiendo en que ahora toca mejorar la coordinación en todos los pasos de la cadena de producción.

Sobre si los aliados de la OTAN y la UE están satisfaciendo las necesidades militares de Kiev para combatir al Ejército ruso, el responsable de Exteriores ucraniano ha señalado que "no se ha hecho suficiente" porque sino Ucrania ya habría ganado la guerra. "Mientras este no sea el caso, no es suficiente", ha espetado.