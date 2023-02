PP acusa al Gobierno de "bloquear" su propuesta para reformar el sí es sí siendo "prácticamente idéntica" a la del PSOE

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Gamarra se ha expresado así en una comparecencia en la sala de prensa del Congreso tras la Junta de Portavoces, en la que ha explicado que la iniciativa del PP "todavía está esperando la conformidad" del Gobierno para poder ser llevada a Pleno, mientras que la presentada por el Partido Socialista fue calificada por la Mesa el martes pasado y obtuvo la conformidad del Ejecutivo "en apenas minutos".

"Al final, con esta actitud lo que hace el Gobierno es bloquear la posibilidad de que la iniciativa del Partido Popular siga hacia adelante. Pero lo que hace es bloquear la posibilidad de que se empiece a reformar y a rectificar esa ley del 'sólo sí es sí' y que, por tanto, los delincuentes sexuales no puedan beneficiarse de un Código Penal que les beneficia y que está permitiendo que más de cincuenta agresores sexuales estén en la calle", ha argumentado.

De esta forma, Cuca Gamarra ha denunciado que la respuesta del Gobierno a su petición de apoyo al trámite de su iniciativa ha sido que la propuesta 'popular' y la socialista "son sustancialmente distintas". "Yo les invito a que las miren, a ver dónde encuentran las grandes diferencias", ha enfatizado, al tiempo que ha añadido que el Ejecutivo "está bloqueando la iniciativa del PP única y exclusivamente por ser del PP y por tener problemas con sus socios".

En esta misma Junta de Portavoces, el PP ha planteado otra opción y es que esta misma semana se pudiera convocar y celebrar un Pleno ordinario fuera de calendario para la toma en consideración de esta iniciativa legislativa. "Pero el silencio por respuesta tras el bloqueo a la posibilidad de que la iniciativa del PP --que como ya les digo si no es idéntica, se parece mucho-- pueda seguir adelante", ha recalcado.

Para la portavoz del PP, esto significa que "no hay una voluntad política para admitir ni sus propios errores y no hay una voluntad política para rectificar". "Se siguen sin asumir responsabilidades por más de 540 revisiones de condenas que han beneficiado a delincuentes sexuales por una ley que ha surgido del propio Gobierno", ha afirmado.

Además, Cuca Gamarra ha asegurado que si la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición "se hizo en cinco semanas", no pueden entender "cómo se sigue discutiendo y sigue habiendo discusiones internas dentro del Gobierno bloqueando esta iniciativa". No obstante, ha vuelto a reiterar que el PP apoyará la tramitación de la iniciativa socialista y que "hace mucho tiempo" que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debiera haber dimitido o haber sido cesada por el presidente del Gobierno, que tiene la capacidad.

"Aquí no se trata de quién es el autor. Se trata de hacer lo que es más urgente y es rectificar cuanto antes la Ley del 'sólo sí es sí'. Nos da igual que sea la nuestra o la de ellos. Nosotros votaremos exactamente lo mismo en la toma de consideración si se mantiene la que el Partido Socialista tiene planteada", ha manifestado.

"ABSOLUTA FALTA DE RESPETO A LAS MUJERES VÍCTIMAS"

Tras las palabras de su homólogo socialista, Patxi López, en las que afirmaba que les gustaría llegar a un acuerdo con los grupos que avalaron y que avalan la ley y que "lo demás es enredar y no ayuda a resolver nada", Gamarra lo ha calificado de "una absoluta falta de respeto a las mujeres víctimas de todos esos agresores que se están viendo beneficiados por la Ley del Gobierno".

"Que el portavoz socialista defina este asunto como el enredo... ya no sólo no piden disculpas, ya no sólo no asumen responsabilidades, ya no sólo no rectifican, sino que además frivoliza en relación a lo que significa arreglar un problema que ellos mismos han creado. Pasan las semanas y aquí lo que vamos viendo es que se amontonan las excusas para que no se inicie la tramitación de una rectificación a una ley del Gobierno que tanto daño está haciendo a la sociedad española", ha manifestado.

Por otro lado, después de que el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, anunciara que han decidido crear un grupo de trabajo con expertos para corregir la Ley Trans, la portavoz 'popular' en el Congreso ha alertado de que dicha norma "cruza todas las líneas", "especialmente dañina" con las mujeres a las que borra, con los niños y con los adolescentes, por lo que desarrollarán una norma basada en la "evidencia científica" y "en el rigor".

ARRIMADAS: "LO IMPORTANTE ES CORREGIRLA"

Posteriormente, sobre la posición de su partido en la votación del 7 de marzo ante la propuesta de reforma socialista, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha declarado: "Nosotros vamos a estar siempre del lado de los que intentamos que se corrija este error garrafal".

"Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. No puede ser buena una ley que ha rebajado la pena a 500 violadores y pederastas. Es que no puede ser buena. Lo importante que corregirla", ha subrayado.