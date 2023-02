Rajoy asegura que los valores de la derecha no son "inmutables" y reclama no juzgar hechos sin el contexto del momento

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este martes que los principios y los valores que defiende la derecha no son "inmutables" sino que han ido "cambiando con el transcurso del tiempo", por lo que no se puede juzgar hechos pasados sin tener en cuenta el contexto de aquel momento. A su entender, "no hay falsedad mayor ni más mezquina que juzgar olvidándose la realidad" en la que tuvieron lugar los acontecimientos sobre los que se opina.

Rajoy ha lanzado esta reflexión en la presentación del libro 'Historia de las derechas en España' escrito por Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco que se ha celebrado en el Ateneo de Madrid.

Sus palabras se producen en un momento en que el PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha sido protagonista en la última semana por avalar con el aborto la ley de plazos a pesar de que el partido la recurrió hace trece años ante el Tribunal Constitucional, un asunto al que el expresidente del Gobierno no ha aludido en ningún momento.

"NO SON LO MISMO UNAS DERECHAS QUE OTRAS"

En su intervención, Rajoy ha admitido que ha habido "muchos tipos de derecha a lo largo de la historia, también en tiempos recientes y en los actuales". Eso sí, ha dicho que "no son lo mismo unas derechas que otras". "Bajo el paraguas derechas están desde los moderados de Narváez hasta Primo de Rivera, antes Cánovas, Franco, más tarde Fuerza Nueva, Sabino Arana y Pujol, Gil y Gil, el PP y el aquí presente", ha aseverado.

Dicho esto, ha indicado que cuando se habla de la historia hay que situarse en el contexto en el que se producen los hechos. "No hay falsedad mayor ni más mezquina que juzgar olvidándose la realidad en la que tuvieron lugar los acontecimientos sobre los que opinamos o sobre los que juzgamos, que es peor todavía", ha exclamado.

Así, ha asegurado que "el modelo de Cánovas del Castillo hoy sería inaceptable con Romero Robledo organizando las elecciones y todas las cosas que entonces sucedían", pero ha destacado que "fue capaz de elaborar una Constitución" y lograr una "alternancia de aquella manera" que, tras el panorama del que venía España, fue "positivo" y dio "estabilidad y reglas de juego al país".

A renglón seguido, ha destacado que los principios y valores que la derecha ha defendido "han ido cambiando con el transcurso del tiempo" y "no son valores inmutables". "Por tanto cuando alguien le echa en cara a un dirigente político de la derecha de hoy el discurso que en la República o antes hacía el representante de la derecha de entonces, está falseando la realidad. Y también manipula la realidad el que tiene igual comportamiento con los líderes de la izquierda de ahora", ha manifestado, para añadir que a él "no le gustan las excursiones al pasado, sobre todo cuando se hacen con fines políticos".

Rajoy ha manifestado que hay dos etapas de la historia de España que, en su opinión, han sido "las mejores": la Restauración con la Constitución de 1976 y los mandatos de Cánovas y Sagasta; y la etapa que se abrió con la Carta Magna en 1978. Es más, ha sostenido que han sido dos etapas de las "mejores derechas e izquierdas" aunque en compañía de ambas hay "otras izquierdas o derechas no tan deseables".

Tras elogiar el consenso alcanzado en 1978, Rajoy ha pedido sentirse "orgulloso" de lo que hicieron entonces porque ha traído paz, valores y progreso social, igual que sucedió con el Tratado de Roma de 1957. Según ha añadido, con esa operación surgieron "las mejores derechas y las mejores izquierdas", dejando "atrás radicalismos absurdos del pasado".

DEFIENDE LOS CONSENSOS Y PIDE ACUERDOS ENTRE LOS GRANDES PARTIDOS

Rajoy ha repasado los acuerdos cerrados con consensos en los últimos años, después de la Transición: La Constitución, la entrada en la Comunidad Europea, la incorporación al euro, los Estatutos de Autonomía y "hasta la aplicación del artículo 155". "Y bien que le costó a alguno que conocen", ha exclamado.

El expresidente ha subrayado que "algunas cosas no se hicieron porque no había consenso". "Se me criticó desde algunos sectores que no hubiera reformado la Ley Electoral aprovechando que tenía mayoría absoluta", ha enfatizado, para añadir que esa norma forma parte de los consensos básicos de un país y es "un error" hacerlo sin consenso.

Rajoy ha apelado a los consensos y ha expresado su deseo de que las "grandes cuestiones" que afectan a la sociedad se acuerden entre las grandes fuerzas políticas. A su entender, hay que ocuparse de recuperar los consensos básicos y hacer política que contribuya al bienestar de los españoles, en lugar de generar "división" y "tensión", haciendo leyes "cuyo final es cuánto menos dudoso", en alusión al Ejecutivo de Pedro Sánchez y la llamada ley del 'solo sí es sí' y la Ley Trans.

"AQUÍ NO HAY ACUERDO EN NADA"

"Vivimos hoy una etapa, que espero que seamos capaces de superar pronto, en la que los consensos básicos y fundamentales entre la derecha y la izquierda de los últimos 40 años se han roto. Aquí no hay acuerdo en nada y eso no es bueno para el país", ha lamentado, para invitar a la reflexión ante lo que está sucediendo.

El expresidente ha afirmado que "el principal problema" de la derecha y la izquierda se llama populismo, que "ha florecido por doquier en los últimos tiempos". Entre sus características ha citado el "adanismo", la "promesa de un mundo feliz", el "monopolio de todo lo bueno", la "división que generan en la sociedad" o el "desprecio a la ley", citando como ejemplo de ello lo ocurrido en Cataluña con el nacionalismo catalán.

Finalmente, Rajoy ha asegurado que el libro de Antonio Rivera es una pieza "muy documentada y trabajada". "No es una historia objetiva ni subjetiva. Pienso que es un libro equilibrado que lo puede escribir una persona de izquierdas y leer una persona de derechas como yo sin que pase nada", ha enfatizado.