Una fundación de Irán recompensa con terrenos agrícolas al responsable del intento de asesinato de Salman Rushdie

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de la Fundación para la Aplicación de las Fatuas del Imam Jomeini, Mohamad Esmail Zarei, ha destacado la "valiente acción" del atacante y ha subrayado que fue en línea con el edicto aprobado por en fallecido líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ruholá Jomeini, contra el escritor tras la publicación de 'Los versos satánicos'.

"En reconocimiento de esta valiente acción, cerca de mil metros cuadrados de terrenos agrícolas fértiles han sido donados (al atacante)", ha dicho, antes de apuntar que la entrega tendrá lugar "en una ceremonia especial", según ha recogido el diario iraní 'Entekhab'.

Así, ha ensalzado que el atacante provocara que Rushdie perdiera un ojo y la movilidad de una de sus manos a causa del suceso, algo que "hizo felices a los musulmanes". "Rushdie no es nada más que un muerto viviente", ha reseñado.

"Creemos que la 'fatua' (de Jomeini) debe ser aplicada en cualquier situación y haremos todo lo posible para materializar este edicto histórico del imam", ha zanjado Zarei, tal y como ha indicado el citado medio.

El ataque contra Rushdie, de 75 años, tuvo lugar en agosto durante un acto literario en Nueva York. La 'fatua' de Jomeini fue dictada hace 33 años reclamando a los musulmanes que asesinaran al escritor por la publicación de 'Los versos satánicos', que consideró blasfemo.

Rushdie reapareció en público hace dos semanas tras recuperarse del ataque, en el que recibió hasta doce puñaladas de arma blanca en rostro, cuello, hígado, tórax y abdomen. El escritor dijo a la revista 'The New Yorker' que su agresor, Hadi Matar, es "un idiota" y señaló que no siente ira contra él.

"Me he esforzado mucho durante estos años para evitar las recriminaciones y la amargura (...) Una de las formas en que he lidiado con todo esto es mirar hacia adelante y no hacia atrás. Lo que sucede mañana es más importante que lo que sucedió ayer", zanjó.