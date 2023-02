Irene Montero acusa al PP de "difundir bulos y transfobia" y los 'populares' responden que tiene que dimitir "sí o sí"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Para la ministra, la intervención de la diputada 'popular' debe ser una muestra de por qué es necesario llegar a un acuerdo sobre esta reforma y evitar "darles una oportunidad" a PP y Vox de "votar para volver al Código Penal de la violencia y la intimidación".

Montero ha señalado que en materia de derechos de las mujeres "siempre a habido" una reacción y ha explicado que "forma parte de esa reacción". Además, ha asegurado que los reproches del PP a la Ley del 'solo sí es sí' no se refirieron a las rebajas de penas, sino que denunciaban que habría que "mantener relaciones sexuales con un contrato", o "decir sí, sí, todo el rato", que "no se le iba a poder decir guapa a una mujer" o que "no se respetaba la presunción de inocencia", entre otras situaciones.

Y, en este contexto, la ministra ha insistido en pedir un acuerdo del Gobierno y con la "mayoría feminista" del Congreso para "no volver a distinguir entre dos tipos de agresión" dependiendo de si hay o no violencia y a "penalizar a la mayoría de las víctimas que no puede probar la violencia". A su juicio, ese Código Penal supone "impunidad para los agresores" y "deja a las víctimas desprotegidas basando su credibilidad en la violencia o las marcas".

Así, ha llamado a los socios del Gobierno a sentarse y no levantarse de la mesa "haya llegar a una cuerdo" y "no permitir a los reaccionarios" apoyar el regreso al Código Penal anterior.

Mientras, la parlamentaria del PP ha acusado a Montero de "no tener vergüenza ni decencia" ante las políticas que ha puesto en marcha su departamento. Así, ha calificado de "bochorno" la situación generada por la Ley del 'solo sí es sí' y ha asegurado que las políticas de Igualdad, incluida la Ley Trans, "desprotegen a las mujeres".

"Porque eso es lo que somos. No somos seres menstruantes o progenitores gestantes. Somos madres, heterosexuales, lesbianas, divorciadas, solteras, de familias numerosas, madres adoptivas, mujeres orgullosas, madres orgullosas convencidas de poder alcanzar la plena igualdad", ha declarado la diputada.

A su juicio, el Gobierno está suponiendo "un obstáculo para todos" y ha lamentado que, ahora, "ya no basta" con que la ministra de Igualdad "se vaya", sino que, a su juicio, se ha de ir "todo el Gobierno para que cesen los ataques a las mujeres de este país". "Nos están atacando a todos, pida perdón, rectifique y dimita sí o sí", ha concluido Prohéns.