Juergen Klopp: "Si te vuelves pasivo ante el Real Madrid, te castiga"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El comienzo fue excelente. Éramos exactamente nosotros, la forma en que queríamos jugar y les estábamos dando problemas en todo el campo, leímos bien el juego, fue un comienzo superintenso y nos pusimos 2-0", remarcó Klopp a 'BT Sport' tras el encuentro.

Al técnico alemán le pareció "bueno todo el primer tiempo" pese a perder la ventaja y lamentó que se volviesen "un poco más pasivos, bastante arriba en el campo". "Ya no presionamos cuando teníamos que hacerlo y si te vuelves pasivo ante este equipo, te castiga", advirtió.

En este sentido, cree que la defensa en el 2-3 de Eder Militao "no fue aceptable" y aseguró que estar en desventaja no les ayudó "contra un equipo que es tan excelente en el contraataque". "Acabamos jugando su juego y no pudimos engancharnos al partido porque ellos tuvieron más confianza. Fue un partido extraño, pero perdimos 5-2 y hay muchas cosas que retener de él", sentenció.