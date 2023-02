Los talibán piden a EEUU que descongele los fondos a Afganistán

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"La liberación de los activos afganos tendría un impacto directo en la situación económica del país", ha defendido un portavoz del Ministerio de Economía, Abdul Rahman Habib, según ha recogido el portal de noticias Tolo.

Por su parte, el Banco Central de Afganistán ha dado la bienvenida a la decisión del juez estadounidense a la par que también ha pedido el levantamiento de las sanciones sobre los activos afganos, que deberían incorporarse al sistema financiero afgano.

Esto se produce después de que un juez federal estadounidense en el estado de Nueva York determinara, en un fallo de 30 páginas, que las víctimas del 11S no pueden incautarse los fondos al carecer Estados Unidos de jurisdicción legal para ello.

En concreto, el juez George Daniels del distrito sur de Nueva York dictaminó en la víspera que la posible incautación de los 3.500 millones de dólares supondría, además, reconocer 'de facto' a las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán.

"Tienen derecho a (...) ser indemnizados por el peor ataque terrorista en la historia de nuestra nación, pero no pueden hacerlo con los fondos del Banco Central de Afganistán", ha señalado en el escrito, agregando que son los talibanes, no el pueblo afgano, los que tienen que "pagar por la responsabilidad" del 11-S, según informó el diario 'The New York Times'.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó la descongelación de unos 3.500 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) en activos, si bien otros 3.500 millones de dólares estaban en disputa por su reclamo ante la Justicia estadounidense.

Los talibán han exigido en varias ocasiones a Estados Unidos que descongele estos fondos y los entregue a las nuevas autoridades y han argumentado que la negativa de Washington está ahondando las graves crisis en el país centroasiático y limitando su capacidad de dar una respuesta a la situación.

Sin embargo, Estados Unidos ve con suspicacia estas peticiones y considera que no hay forma de garantizar que el dinero no será desviado a otros fines, incluido un apoyo al terrorismo. El portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, ha defendido en reiteradas ocasiones que "los ataques del 11-S no tienen nada que ver con los afganos".