Pepe Castro reitera llegar "hasta el final" en el 'caso Negreira' porque "el fútbol español está en entredicho"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Fuimos los primeros que nos quejamos y que exigimos una investigación hasta el final. No solo por el Sevilla, sino porque el fútbol español está en entredicho por esto. Después, todos los demás clubes, han exigido que se llegue hasta el final porque el fútbol español no puede permitir que esto ocurra", advirtió Castro en declaraciones a los medios de comunicación en Eindhoven (Países Bajos) y recogidas por la web del club.

El dirigente subrayó que "no hay ningún tipo de populismo" en estas acciones porque consideran que lo que está sucediendo "es algo muy grave". "No debe pasar que un directivo en ejercicio reciba dinero de ningún club, no podemos permitir que esto ocurra, sea quien sea. En el fútbol nos jugamos todos mucho y hay una afición a la que se le debe un respeto, hay que llegar hasta el final en un tema tan grave", remarcó.

Por otro lado, el mandatario sevillista reconoció sentirse algo más aliviado por la mejoría del equipo en las últimas semanas. "Está mejor, hay más confianza y además es una cuestión numérica, en los primeros 14 partidos conseguimos once puntos y ahora llevamos 14 en los últimos ocho", puntualizó.

"Pero es verdad que nos falta salir de ahí a una zona más tranquila para seguir sumando. El objetivo es ir paso a paso, buscar una zona más tranquila y veremos de qué es capaz el equipo, pero tengo confianza porque lo está demostrando en juego y en puntos. Me quedo con la confianza en el equipo y en el entrenador para sumar más puntos muy pronto", añadió Castro.

El presidente del Sevilla tampoco escondió lo "bonito" de jugar este jueves en Eindhoven, donde ganaron su primera Copa de la UEFA en 2006 y donde fueron "tan felices". "Desde ese día, logramos un lugar en Europa. Todo sevillista que tenga más de 30 años no podía pensar ese día todo lo bueno que vendría después", afirmó.

"Hemos tenido un buen resultado en la ida y venimos aquí a intentar seguir en nuestro torneo fetiche, pero la eliminatoria no está resuelta. Llevamos un resultado que debería darnos para pasar, pero el PSV es un equipo duro y fuerte, y sería un error pensar que lo tenemos hecho. Hay que jugar un partido serio, como si no lleváramos ventaja", advirtió el dirigente.

Finalmente, este mostró cierta queja por el arbitraje del pasado domingo en Vallecas donde cree que al Rayo Vallecano "pudieron haberle expulsado dos o tres jugadores en entradas muy feas, siendo el mismo árbitro de VAR que contra la Real Sociedad expulsó a dos jugadores del Sevilla en jugadas similares".

"Me tengo que quejar porque es la realidad, pero lo importante es que también hay que ganar en el campo, hacer más goles que el rival y ser mejor. Lo que deseamos es que los árbitros sean ecuánimes e impartan justicia de la misma manera", sentenció Castro.