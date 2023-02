Sunak sugiere que la Cámara de los Comunes votará el futuro acuerdo con la UE sobre el protocolo norirlandés

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Londres está en pleno proceso negociador con Bruselas para tratar de perfilar los detalles de un protocolo que pactó en su día y que ahora se niega a aplicar. Ante los últimos acercamientos, el principal líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, ha insistido en la sesión de control sobre la necesidad de que no sólo tenga voz el Ejecutivo sino también los diputados.

"Por supuesto que el Parlamento expondrá su punto de vista", ha dicho Sunak, que ha prometido "seguir luchando" hasta conseguir un acuerdo que, por ahora, ninguna de las dos partes se atreve a dar por cerrado. El primer ministro ha dicho que él es "conservador, 'brexiter' y unionista" y que cualquier pacto debe cumplir también estas tres características, si bien por ahora aún se está en la fase de "discusiones intensas".

La disputa mantiene sin gobierno a Irlanda del Norte y Sunak, que viajó recientemente a Belfast, ha dicho que quiere "escuchar" a la población norirlandesa. Cualquier posible acuerdo, ha añadido, "debe garantizar la soberanía de Irlanda del Norte" y, al mismo tiempo, respetar la unidad del conjunto de Reino Unido.

El Protocolo, establecido como una salvaguarda para que Irlanda del Norte pudiese seguir dentro del mercado único europeo, obliga a establecer controles en el tráfico de mercancías con el resto del territorio británico, lo que preocupa especialmente en el sector unionista.

El líder del Partido Laborista, por su parte, ha insistido en varias ocasiones sobre este tema, cargando no sólo contra la actual Administración sino también contra las anteriores, especialmente contra el ex primer ministro Boris Johnson. Así, le ha dicho a Sunak: "Su predecesor les dijo a las empresas que no habría formularios, ni controles, ni barreras de ningún tipo".

Startmer también ha advertido del riesgo de que los 'tories' más radicales en lo que al Brexit se refiere puedan elevar la presión sobre Sunak si no cumplen, por ejemplo, con lo que reclama el Partido Unionista Democrático (DUP).

El líder de esta última formación, Jeffrey Donaldson, ha dejado claro que vería "inaceptable" cualquier imposición de leyes europeas sin el preceptivo "escrutinio democrático". Donaldson ha intentado en vano aclarar en el Parlamento si el plan que estudia ahora el Gobierno pasa por reescribir el Protocolo, algo que la parte europea siempre ha rechazado de plano.