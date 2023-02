Alejandro G. Calvo recomienda 'Una película para cada año de tu vida' y reivindica los cines: "En casa son peliculitas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"La impresión estética es abrumadora, no tiene nada que ver. Un primer plano en el cine es una cara ampliada un millón de veces", comenta en una entrevista concedida a Europa Press. "Yo veía 'Sin novedad en el frente' o 'RRR' en Netflix y pensaba 'Esto en el cine habría sido demencial'. Las formas cinematográficas se aprecian muchísimo menos, y por eso el lenguaje televisivo suele ser más plano y ordinario", continúa.

Como su propio título indica, Calvo elige, en 'Una película para cada año de tu vida', un filme para cada uno de los 100 años que, como su abuela, puede llegar a alcanzar un ser humano. El divulgador cinematográfico a través de conocidos espacios en Youtube como 'A quemarropa' o 'Tarde de perros' reconoce que tanto bagaje cinéfilo a sus espaldas le ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza a la hora de crear la lista de películas: "Hubo una primera lista de 800 títulos, y luego empecé a construir mientras la vida me iba acompañando".

NO HAY NADIE AL VOLANTE

"Cualquier cosa lo relacionaba con el libro. ¿Tengo que hacer un coloquio sobre 'Arrebato'? 'Arrebato' va al libro. Y lo mismo con los 'Tarde de perros' del último año, como '¿Quién puede matar a un niño?' o 'Grupo Salvaje'. Y como los protagonistas de 'Grupo salvaje' tienen cincuenta años...", explica Calvo.

Y es que, comenta, las películas que han entrado en el libro no tienen por qué tener relación directa con la edad que les ha asignado. "No hay un patrón, no hay nadie al volante. Pero sí que hay una sensibilidad que cambia en función de la película y que a mí me impulsaba de alguna forma a colocarlas. El 80% son así y el resto es azar", asegura.

Como ejemplo de esto, el periodista expone el caso de 'Blade Runner', que ha colocado a los 70 años. "Pensé 'Ostia, si no he puesto 'Blade Runner'... Tengo que inventarme algo para que entre'. Lo que yo pensaba que era un desastre mientras lo escribía, me he dado cuenta ahora de que tiene un punto de espontaneidad directa", explica Calvo entre risas.

NO HAY QUE TENER MIEDO A LOS CLÁSICOS

Además de para defender que las películas hay que verlas en el cine, 'Una película para cada año de tu vida' le ha servido a Calvo para reivindicar a los clásicos ante la ingente oferta cinematográfica que existe en la actualidad. "No hay que tener miedo. Una cosa que nos ocurre a todos es que nos imponen mucho los grandes clásicos. ¿Cuándo voy a verme yo las 'pelis' de Ingmar Bergman o de Kenji Mizoguchi? ¡Pues ya! No lo pienses más. Igual las primeras veces cuestan, pero cuando llevas tres es tu rollo y cuando llevas cinco ya es el mejor cineasta de la historia", expone con firmeza.

Y, aunque las películas del libro no tienen siempre relación directa con el año que les ha sido asignado, Calvo sí que considera muy importante fomentar la cultura cinematográfica desde una edad temprana. "Hay películas y libros, e incluso te diría que música, que o las ves a una edad temprana o ya no las ves. Hay que hacerlo de joven, aunque paradójicamente se entienda mejor si lo ves a una edad más avanzada porque has vivido más vida. Hay que atreverse", reivindica.