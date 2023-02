El Papa: "La fusión entre la capacidad cognitiva del hombre y la máquina alteraría la especie Homo Sapiens"

ROMA, 23 (EUROPA PRESS)

"Debería reconocerse que la fusión de la capacidad cognitiva del hombre y la potencia del cálculo de la máquina alteraría sustancialmente la especie Homo Sapiens", ha advertido el Pontífice este jueves, en un encuentro, en el Vaticano, con una delegación de la Sociedad Max Planck Gesselschaft, organización de investigación alemana. Bergoglio ha entregado su discurso pero no ha podido leerlo en voz alta debido a un fuerte resfriado, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Según ha precisado Bergoglio "el anuncio de la inminente aparición del llamado 'pensamiento híbrido', resultante de la hibridación del pensamiento biológico y no biológico, que permitiría al hombre no ser suplantado por la Inteligencia Artificial, plantea cuestiones de gran relevancia tanto a nivel ético como social".

En este contexto, ha animado a pensar en el "significado último" para identificar "la dirección hacia la que todo esto se está moviendo". "Si para quienes se reconocen en el proyecto transhumanista esto no es motivo de preocupación, no puede decirse lo mismo de quienes, por el contrario, se empeñan en hacer avanzar el proyecto neohumanista, según el cual no puede aceptarse el desfase entre acción e inteligencia", ha añadido.

Francisco ha explicado que "si se separa la capacidad de resolver problemas de la necesidad de ser inteligente al hacerlo, lo que se anula es la intencionalidad y, por tanto, la eticidad de la acción".

Igualmente, Bergoglio se ha referido al principio de responsabilidad "técnica" que no admite el juicio moral de lo que es bueno y malo y ha advertido de que "uno es responsable no solo de lo que hace, sino también y sobre todo de lo que no hace, aunque podría hacerlo".

"La acción, sobre todo de las grandes organizaciones, debe valorarse en términos puramente funcionales, como si todo lo posible fuera, por eso mismo, éticamente permisible. La Iglesia nunca puede aceptar tal postura, de cuyas trágicas consecuencias ya hemos tenido demasiadas pruebas. Más bien, es la responsabilidad como cuidado del otro, y no sólo como rendir cuentas de lo que uno ha hecho, lo que debemos volver a situar hoy en el centro de nuestra cultura", ha subrayado el Pontífice.

En su mensaje, el Pontífice ha animado a la organización alemana a mantener los más altos estándares de integridad científica, de modo que permanezca "libre de influencias de naturaleza tanto política como económica". "Se trata de un requisito ineludible en todas las etapas del trabajo científico, desde la fase inicial hasta la difusión de los resultados y su utilización", ha asegurado el Pontífice.

Además, ha apostado por salvaguardar y, si es posible, aumentar el apoyo a la ciencia pura, poniendo sus resultados al servicio del bien común, aunque sin menoscabo de la ciencia aplicada.