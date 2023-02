Calderón no puede cantar victoria; UIF intensifica investigación en su contra

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, afirmó que la investigación contra Felipe Calderón no esta cerrada y se encontraron nuevos elementos que podrían terminar en más denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) derivadas de contratos irregulares por 745 millones de dólares, unos 15 mil millones de pesos.

El reforzamiento de la investigación ocurrió durante el último año, a la par de desarrollo del juicio en contra de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, confirmó Gómez a Milenio, pese a que desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la UIF buscó irregularidades en las cuentas del expresidente mexicano no hubo grandes hallazgos.

“La investigación no se ha cerrado, a Calderón se le sigue analizando, no se ha suspendido el análisis de Calderón y de ninguna persona vinculada o posiblemente relacionada con García Luna. Hemos encontrado muchas cosas, pero todavía no las puedo decir porque tengo que terminar, no hemos terminado”.

Los resultados de la investigación podría terminar no solo en denuncias contra Calderón, sino también contra exfuncionarios que hayan otorgado contratos a las empresas creadas por García Luna, las cuales tienen bloqueadas sus cuentas ya que fueron denunciadas penalmente ante la FGR y que forman parte del juicio que inició el gobierno mexicano en Florida para recuperar los bienes que se compraron con dinero del erario.

Los 30 contratos que se analizaron van del 17 de febrero de 2009 con Felipe Calderón, hasta el 20 de abril de 2018 ya con Enrique Peña Nieto como presidente, fueron otorgados por la Policía Federal, al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.