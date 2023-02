Julia Navarro ensalza las "huellas" femeninas completando 'Una historia compartida': "Faltan mujeres en libros de texto"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Me irrita mucho que la historia hasta el siglo XX haya sido una historia de parte contada por los hombres. Las mujeres ocupaban poco menos que una nota a pie de página. Siempre he pensado que la historia estaba incompleta porque no estábamos nosotras" , ha confesado en una entrevista con Europa Press.

Julia Navarro ha lamentado que aún hoy "faltan muchas mujeres en los libros de texto y en los planes de estudio". "Es importante tener la mirada femenina y poner en valor lo que han hecho las mujeres a lo largo de los siglos y lógicamente es importante que en los libros se recoja el peso de las mujeres", ha señalado.

En este sentido, la escritora recalca que "quedan muchas batallas por dar" y ha insistido en que "una persona no puede ser demócrata sin ser feminista". "Es inadmisible que la mitad de la población mundial no tenga los mismos derechos que la otra mitad. Si creemos en una sociedad de iguales no puede haber una parte de la población que no tenga las mismas oportunidades ni derechos", ha reconocido.

"Mientras haya una sola niña que no pueda acceder a la educación habrá que seguir luchando. Mientras que haya una sola niña o mujer que en un trabajo cobre menos, habrá que seguir luchando y crear unas condiciones donde la maternidad no sea incompatible con la vida profesional. Hay que seguir avanzando", ha reafirmado.

UN LIBRO ESCRITO DURANTE LA PANDEMIA: "SIRVIÓ DE VÁLVULA DE ESCAPE"

La escritora ha confesado que este jueves se la juega y ya le han entrado las "palpitaciones". "El día D es hoy, que es cuando llega a las librerías", ha indicado, antes de apostillar que "a algunos lectores les desconcertará porque esperan una novela".

Tras ocho novelas, Julia Navarro lanza el libro que escribió durante la pandemia y que le sirvió como "una válvula de escape". "Es un viaje a través de personajes que a mi me han interesado y con las que yo me he ido topando a lo largo de mi vida en algún momento", ha explicado.

"Me apetecía hacer un recorrido de personajes que en mi han tenido cierto impacto. Es una historia de mis lecturas", ha señalado. Por ello, en las páginas salen mujeres como Santa Teresa de Jesús , Helena de Troya, Marie Curie o Simone de Beauvoir.

"Un personaje que siempre me ha estremecido ha sido Medea pero su historia no se puede contar sin Jasón, todo lo que hace ella es por él. También es importante Santa Teresa de Jesús y la huella que dejan los hombres que se encuentra en su vida. La historia está llena de hombres y mujeres y no podemos contar la vida de los unos sin los otros", ha sentenciado.