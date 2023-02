Koke: "Queremos estar en lo más alto posible en la tabla y para eso hay que ganar en el Bernabéu"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Un derbi es diferente mas allá de cómo llegues en la tabla y el estado anímico, pero es cierto que te da más confianza llegar con resultados positivos que negativos. Son partidos especiales y muy duros, ojalá podamos conseguir los tres puntos, queremos estar lo más alto posible en la tabla, y para eso tenemos que ganar en el Bernabéu", analizó Koke en declaraciones a los medios del Atlético.

El mediocentro colchonero recordó la reciente eliminatoria de cuartos de final, también en el feudo blanco, que se llevó en la prórroga (3-1) el conjunto merengue por "pequeños detalles". "Hicimos un grandísimo partido, cien por cien concentrados. Tenemos que hacer un partido perfecto, porque ganar al Madrid no es nada fácil. Ojalá esos detalles caigan de nuestro lado", expresó.

"Estamos en una mejor dinámica que antes del Mundial, no encontrábamos el juego y no entraba el balón. Ahora somos más efectivos, no encajamos tantos goles, y eso se nota", explicó la mejoría de los rojiblancos en las últimas semanas. Y es que tras la eliminación copera, enlazan cuatro encuentros sin perder.

Finalmente, valoró su nivel individual, después de "ir cogiendo el ritmo y la forma que tenía que coger". "Ahora estoy a gran nivel personal y eso lo nota el equipo. En las transiciones, a la hora de sacar el balón, les llega a los de arriba más rápido y fluido", concluyó.