Las galeristas míticas de ARCO, protagonistas de una visita de los Reyes a la feria con cierre eurovisivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los Reyes han vuelto a la feria de ARCOMadrid para inaugurar una 42 edición en la que han retomado el contacto con algunas de las galeristas más representativas de este evento como son Helga de Alvear y Juana de Aizpuru, además de vivir un cierre eurovisivo con la actuación de la representante española que acudirá este año a Eurovisión, Blanca Paloma.

Flanqueados por autoridades como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Felipe VI y Letizia han entrado tal y como estaba previsto a las 12.00 horas en el pabellón 7 de Ifema Madrid para iniciar una visita con más de una decena de paradas y hora y media aproximada de duración.

Este año se ha recuperado la tradición de la visita conjunta de los Reyes, ya que, el año anterior, el paseo habitual por los pasillos de Ifema Madrid tuvo como protagonista en solitario a la Reina Letizia.

Para esa ocasión también se esperaba al Rey Felipe VI, como en las anteriores inauguraciones junto a la Reina, pero el monarca canceló su presencia para presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional por el conflicto entre Rusia y Ucrania --que acababa de estallar--.

Precisamente en esta edición ha habido presencia por primera vez en la feria de una galería ucraniana, aunque el recorrido de los Reyes no haya pasado por ahí. Una de las paradas destacadas ha sido en la galería de Helga de Alvear, donde la mítica galerista ha definido a ambos como "amigos".

"Ellos son mis amigos. Son personas normales y tratan a todos por igual y siempre saben comportarse de una manera normal", ha señalado en declaraciones a Europa Press De Alvear, quien además ha recordado los lazos que le unen a la familia del Rey. "Su madre, la Reina Sofía, estudió en el mismo colegio que yo y tanto a mi hermana como a mí nos trataba exactamente igual", ha apuntado la galerista.

Otra de las paradas que se está convirtiendo ya también habitual en estas visitas es en la galería Juana de Aizpuru --que, como Helga de Alvear, llevan presentes en ARCO desde casi la primera edición--. "No siempre vienen, pero casi siempre, y son muy cariñosos conmigo", ha apuntado en declaraciones a Europa Press la galerista.

De Aizpuru ha comentado una anécdota de la parada de los Reyes, y es que Felipe VI le ha ofrecido el brazo para apoyarse. "Hace unos días tuve una caída y tengo el brazo averiado y la Reina lo ha visto y me ha regañado. '¿Por qué no te agarras al Rey?' me ha dicho", ha comentado con humor. La galerista ha reiterado que los Reyes son aficionados al arte contemporáneo y "la mejor demostración es que se les ve por aquí desde hace muchos años".

UN TAPIES Y EUROVISIÓN

Precisamente, otra muestra de ese vínculo de Felipe VI y la Reina Letizia se ha revelado en otro punto de la parada, la galería Polígrafa Obra Gráfica. El Rey se ha acercado al galerista Álvaro Puigdengolas y han hablado acerca de un regalo de bodas que recibieron y que provenía de esta galería, un grabado de Tàpies, que fue a parar a la casa de los por entonces Príncipes.

Tras las visitas acostumbradas a los stands de varios medios, los Reyes han cerrado este recorrido en el stand de RTVE, donde aún les esperaba una sorpresa. La cantante Blanca Paloma, que representará a España en este próximo festival de Eurovisión, ha interpretado la canción 'Eaea' que viajará a Liverpool.