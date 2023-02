Lukashenko avisa de que "responderá" a cualquier agresión y lo hará "junto a tropas de Rusia"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Si el territorio de Bielorrusia es atacado desde Ucrania, responderemos, pero entonces habrá una guerra completamente diferente", ha añadido el veterano mandatario, en una entrevista con medios chinos recogida por la agencia de noticias oficial BelTA.

Lukashenko ha afirmado que terceros países intentan "arrastrar" a su Gobierno a la guerra y ha puesto también como ejemplo de este supuesto interés el aumento "significativo" del despliegue militar en Polonia, Lituania y, "especialmente", en Ucrania.

El presidente bielorruso ha sido un aliado clave de Moscú desde el inicio de la invasión, brindándole su país como base para operaciones y dándole todo tipo de apoyo político. Para Lukashenko, la ofensiva militar ordenada por su aliado Vladimir Putin hace un año era "inevitable".

También ha aprovechado para alabar la posición adoptada por China, "un país global con su propia política global". "No se meten donde no deben", ha alegado, después de que precisamente Pekín haya recibido críticas desde Occidente por no condenar claramente la ofensiva rusa.