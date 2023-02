Marion Cotillard protagoniza 'Asuntos familiares' y elogia el cine español: "Me encantaría trabajar con Sorogoyen"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La actriz francesa Marion Cotillard ha elogiado la "riqueza" del cine español dentro de Europa y ha asegurado que le gustaría trabajar en una película española pero, a pesar de que por el momento no le haya llegado ningún proyecto así, tiene claro que le "encantaría" trabajar con Rodrigo Sorogoyen.

"Me ha encantado 'As Bestas' y me encantaría trabajar con Sorogoyen y evidentemente con Almodóvar. El español es una lengua que me encanta", ha confesado en una entrevista con Europa Press para presentar su nueva película 'Asuntos familiares', que se estrena en España este viernes, 24 de febrero, dirigida por Arnaud Desplechin.

La actriz, que ha repasado varios temas de actualidad, se ha centrado en la situación que se vive en Irán, ya que en su perfil de Instagram ha mostrado su desacuerdo con la detención de la actriz iraní Taraneh Alidoosti y hay varios videos apoyando las protestas, originadas por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini, fallecida tras ser detenida en Teherán supuestamente por no llevar bien puesto el velo.

"Creo que la situación es terrible pero nos da mucha esperanza porque vemos a ese pueblo que quiere ser libre y tenemos que seguir hablando y apoyando a Irán y a los hombres y mujeres que luchan por la libertad", ha reivindicado.

La actriz también ha protagonizado algunas campañas de Greenpeace contra el cambio climático y sobre este tema ha afirmado que entiende la "desesperación" de los jóvenes que han atentado contra algunos cuadros de museos como el National Gallery de Londres, el Museo del Louvre (París) o el Museo del Prado (Madrid).

"Hoy en día la juventud tiene mucha dificultad en proyectarse en el futuro con esperanza, de ahí que haya gestos que puedan parecer completamente desesperados. No es mi función juzgarlos aunque puedo entender su desesperación y frustración", ha contestado.

En este sentido, ha lamentado que no se están tomando medidas "drásticas" para frenar el cambio climático y culpa a los políticos. "Todo el mundo sabe que el ser humano ha desajustado el clima y lo sigue haciendo. La lentitud con la que los gobiernos hacen frente a este hecho me parece algo muy chocante", ha destacado.

'ASUNTOS FAMILIARES'

Uno de los alicientes de aceptar protagonizar 'Asuntos familiares', tal y como ha desvelado, ha sido su director Arnaud Desplechin, con el que ya trabajó en 'Mi vida sexual' (1996).

"Me gusta su trabajo porque se centra en lo íntimo y explora su propia vida para convertirla en un gesto artístico", ha afirmado. En esta cinta, la actriz ha profundizado en estados y emociones que no había sentido profesionalmente hasta entonces.

"Me ofrecía sentir cosas que no había explorado en mi profesión, como el odio entre unos hermanos. Al principio me resultaba incomprensible pero al final lo he comprendido y sé de dónde y cómo se construye", ha comentado.

La cinta le ha permitido saber que hay que tener cuidado con la "competición" entre personas, especialmente entre hermanos, porque es "muy destructivo" y lamenta que actualmente la sociedad esté dominada por ello.

La trama gira en torno a dos hermanos, interpretados por Cotillard y Melvil Poupaud, enfrentados por sus padres desde pequeños con el afán de competir entre ellos y que llevan más de 20 años evitándose, pero la muerte de sus padres les obligará a volver a encontrarse.

"La película va a resonar en personas muy diferentes entre sí pero yo me quedo con el mensaje de que el odio entre hermanos puede nacer de unos padres que no lo hacen con mala intención pero creen que competir es bueno para construirlos en este mundo brutal que está dominado por la competición entre las personas", ha explicado.