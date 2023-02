Moda en Grande llega a la CDMX; será la primera expo de tallas extra en México

La Ciudad de México se prepara para la primera expo de moda para mujeres y hombres que ocupan tallas grandes de ropa, en la que los asistentes tendrán acceso por primera vez a dos pisos de ropa de la talla XL a la 6XL, todo en un ambiente seguro, respetuoso y libre de gordofobia.

La creadora de contenido de moda plus desde el 2014 y de Yo curvilínea, Arhe Molina, y el fundador de bodypositive.com.mx — sitio web mexicano dedicado a la difusión de temas sobre aceptación corporal y gordofobia—, Ángel Bernal, impulsan Moda en Grande como un evento único en su tipo, con el objetivo de reunir las marcas que se dedican a este segmento de la población.

Ángel Bernal señaló que “en un mundo en el que la oferta de ropa en tallas extra es muy limitado y en el que las personas de talla grande viven con estigma y hasta discriminación, Moda en Grande busca ser un espacio en el que los asistentes podrán disfrutar de un entorno amable y de respeto, sin discriminación ni señalamientos de ningún tipo”.

Mujeres y hombres podrán disfrutar de un espacio seguro, libre de gordofobia y lleno de body positivity, durante un fin de semana con diferentes marcas y estilos, de marcas y boutiques mexicanas especializadas en confección de ropa plus size, tales como Love my fit, Valerosa, PIICKY LINE, You Clothing y Just Curvy.

Asimismo, el evento cuenta con 15 conferencias y actividades programadas con temas sobre estilo personal curvy, estigma de peso y aceptación corporal de la mano de expertos en psicología, imagen pública y más.

“Moda en Grande® es un espacio de gordos para gordos que llegó para quedarse porque merecemos espacios como éste, donde podamos existir sin prejuicios y acceder a cosas tan básicas como ropa en nuestra talla” dijo Arhe Molina.

“Con este evento, también queremos impulsar a la industria de la moda plus nacional e, incluso, invitar a que más marcas se unan a esta revolución porque las personas de cuerpos grandes también tenemos derecho a vernos bien y usar ropa que nos guste y exprese nuestro estilo”, finalizó.

¿Dónde y cuándo será Moda en Grande?