Petro, sobre las críticas contra Francia Márquez: "Lo que molesta es su diferente color de piel"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido a las críticas dirigidas hacia la vicepresidenta, Francia Márquez, por la polémica sobre el supuesto alto nivel de vida de la política: "Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido".

El presidente ha publicado el mensaje en su cuenta de Twitter, en respuesta a las críticas que ha recibido la vicepresidenta, afrodescendiente y de orígenes humildes, por la residencia en la que vive actualmente, una casa en Dapa, en el Valle del Cauca colombiano, una zona considerada de clase alta.

Además, el pasado domingo apareció en redes sociales un vídeo en el que se observa un helicóptero llegando a casa de Márquez, y pocas horas después llegaron críticas de otros políticos, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal, del partido Centro Democrático, que escribió: "¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa".

El policía al que hacía referencia la senadora resultó herido el pasado diciembre en un ataque contra una comisaría de policía en Cauca, y aunque recibió atención médica en un primer momento, no pudo ser evacuado a un hospital y murió por sus heridas.

LA RESPUESTA DE MÁRQUEZ

Márquez respondió a estas acusaciones mediante un vídeo en sus redes sociales, donde habló durante casi 20 minutos para "aclarar los comentarios malintencionados que algunos intentan difundir", como ha recogido el diario 'Portafolio'.

"En esta mañana les hablo con toda honestidad y desde lo más profundo de mi corazón para contarles cómo ha cambiado mi vida desde que llegué a la vicepresidencia", comenzó su mensaje Márquez, que explicó el aumento del riesgo a su seguridad que ha experimentado desde que se convirtió en un personaje público.

"Desde agosto hasta diciembre estuve buscando donde vivir y la gente me cerraba las puertas, nadie quería arrendarle una casa a la Vicepresidenta. Una persona vio mi desespero porque tenía a mi familia encerrada en un apartamento y me ofreció su casa. Me la alquiló", añadió Márquez, que además explicó que vive con varios miembros de su familia en la casa.

Aseguró que los viajes en helicóptero se deben a motivos de seguridad, y respondió directamente a la senadora Cabal: "Yo lamento la muerte del soldado y expreso mi solidaridad a su familia. No porque me transportara a mí se hubiese muerto el soldado. Podemos verificar si el 30 de diciembre me movilicé en avión o en helicóptero y, aunque lo hubiese hecho, el Estado tiene más de 100 helicópteros a su disposición".

¿UNA CUESTIÓN DE RACISMO?

Márquez también recriminó a la senadora por sus prejuicios: "El odio que llevas por la gente humilde es algo enfermizo en usted. El problema suyo es que una mujer como yo esté viviendo donde vive su familia".

También a la discriminación por el origen de la vicepresidenta hizo referencia Petro, que en su mensaje añadió una imagen de la revista española 'Hola', que en 2012 publicó un reportaje con el titular: "Las mujeres más poderosas del Valle del Cauca, en Colombia, en la formidable mansión hollywoodiense de Sonia Zarzur, en el Beverly Hills de Cali".

El reportaje, que hablaba de la zona en la que vive ahora Márquez, venía acompañado de una fotografía en la que aparecen las cuatro mujeres protagonistas del reportaje sentadas en lujosos muebles de jardín y detrás de ellas, al fondo y posando casi como si fueran parte del decorado, dos empleadas afrodescendientes llevando bandejas con el café para las dueñas de la casa.

La fotografía fue duramente criticada en su momento, tanto en Colombia como en España, y sale ahora de nuevo a la luz con la publicación en redes del presidente Petro, que a la imagen ha añadido el mensaje: "Lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido es que las de atrás se sienten al lado".