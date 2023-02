Muerte de ‘Pinky’, perrito que enfrentó a asaltante, está impune por falta de testigos

En entrevista para Publimetro, Luis Enrique Curiel González, relató cómo Pinky, un perrito chihuahueño de 3 años, resultó gravemente herido después de que una persona intentó ingresar a su casa, ubicada en el municipio de Compostela, Nayarit.

La mañana del 13 de enero, un integrante de la familia Curiel, encontró una escena muy terrible, Pinky estaba agonizando después de que una persona intentó asesinar al perrito con un trinche oxidado.

El señor González que no se encontraba en su casa, abandonó inmediatamente sus labores para acudir al llamado de su familia, quienes le informaron que Pinky se encontraba delicado, ya que la herramienta oxidada le atravesó su pequeño cuerpo.

“Fue una situación muy fuerte, eso fue un ataque de una mente muy retorcida. Nunca me había tocado vivir una escena así”, comentó Luis Enrique.

Falta de testigos impide que haya justicia para ‘Pincky’, perrito que enfrentó a asaltante

De acuerdo con el reporte de la Veterinaria Animal Center “Pet Shop”, la asistencia médica arribó el lugar de los hechos para tranquilizar a ‘Pinky’ que se encontraba sangrando y con mucho dolor, para después transportarlo a sus instalaciones donde fue intervenido quirúrgicamente.

“Uno de los picos del trinche atravesó desde la columna hasta un testículo, otro de ellos toda la pierna, afortunadamente ninguno de estos perforó algún órgano vital”, informaron los médicos veterinarios sobre la salud del perrito.

Hasta el pasado 30 de enero, ‘Pinky’ fue dado de alta, respondiendo bien al tratamiento médico.

“Tuvo muy buena recuperación. Mi esposa lo estuvo curando, él ya cicatrizó y come muy bien. Gracias a Dios y a la intervención de los veterinarios ya está mejor”, recalcó el dueño de Pinky al inicio de febrero.

“Todavía le falta un poco, pero él ya ladra, ya cuida sus croquetas, anda muy protector con nosotros, ya da pelea. Aunque él pide mucho ‘brazo’, mucho apoyo. Es el chiqueado de la casa”, agregó el dueño; sin embargo la salud del can se deterioró nuevamente y este miércoles falleció, lo que conmocionó a los internautas.

¿Y las autoridades?

“Después de que ‘Pinky’ estaba en la veterinaria, hablé a la comandancia. Vino la patrulla, revisaron. La persona que intentó entrar a la casa no logró robarse nada, solo lo atacaron a él”, comentó Enrique González.

“Fui al Ministerio Público para reportar los hechos, porque así como le pasó a Pinky le puede pasar a una persona. Me dijeron que me podían tomar la denuncia, pero que no llegaría a nada porque no hay testigos”.

Ante la respuesta de las autoridades, el señor Luis Enrique Curiel prefirió no proceder con la denuncia, aunque teme que ese tipo de ataques suban de nivel.

Todo el amor a ‘Pinky’

La familia de ‘Pinky’, con poco tiempo establecidos en su domicilio, buscó todas las maneras posibles para solventar los gastos de este aterrador hecho, haciendo que el señor Curiel vendiera sus herramientas de trabajo: unos cuantos instrumentos musicales.

Al poco tiempo de que su caso se dio a conocer en redes sociales, la historia de Pinky conmovió a los internautas, la mayoría de ellos mandando mensajes de buena vibra, algunos otros queriendo localizar a los dueños del ‘lomito’ para mandar apoyo.

Pincky con su amiga, la 'michi' Blanca

Ante las respuestas positivas y empáticas que muchas personas han dejado en la publicación que la veterinaria hizo, el dueño del animal de compañía, Luis Enrique, puso a disposición su número telefónico para las personas que gusten enviar apoyo 311 244 5397 o darle seguimiento a la salud del can, que desafortunadamente este miércoles perdió la batalla.