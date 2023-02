(Previa) El Elche quiere seguir creyendo ante un Betis entonado

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Elche recibe este viernes (21.00 horas) al Real Betis en el Martínez Valero en una nueva final para los ilicitanos, que deben mostrarse más acertados de cara a gol que en su último compromiso, para seguir construyendo su milagro de la lejana salvación a base de fe y empuje, mientras los verdiblancos quieren volver a colocarse como serios candidatos a los puestos de Liga de Campeones tras recuperar su sonrisa.

A principios de mes, el conjunto franjiverde logró la tan ansiada y deseada primera victoria de la temporada, con su mejor y más completo encuentro del curso, sobre el Villarreal (3-1). Los de Pablo Machín esperaban que supusiera un punto de inflexión, ya que su situación de urgencia -son colistas con 9 puntos, a 13 de la permanencia- así lo requería.

Pero nada más lejos de la realidad, ya la euforia ante el 'Submarino Amarillo' se evaporó con dos derrotas consecutivas frente al Real Madrid (4-0) y Espanyol (0-1), la más reciente. Contra el equipo 'perico', el Elche demostró su capacidad para generar ocasiones de peligro, con hasta 19 remates totales, pero su falta de puntería fue, de nuevo, un gran obstáculo.

Y es que la efectividad no es el punto fuerte de los delanteros del conjunto ilicitano, al menos de los sanos, ya que Pere Milla, máximo goleador (6) del equipo sigue lesionado. Con Randy Nteka también renqueante y sin estrenarse, Ezequiel Ponce y Lucas Boyé son las opciones principales para este viernes, y entre ambos solo suman cuatro goles en estos primeros 22 encuentros de LaLiga Santander.

Antes del encuentro, Machín insistió en alejar el pesimismo que rodea al equipo. "Tenemos que valorar estar en Primera, hay que disfrutarlo. A todos nos gustaría estar en una mejor situación, y creo que vamos a ganar muchos partidos. Mi pensamiento es que podemos seguir dando alegrías hasta que las matemáticas nos quiten la ilusión", agregó un técnico que no podrá contar con John Chetauya, Álex Collado, Pere Milla y el sancionado Carmona, además de las dudas de Verdú y Nteka.

Será la cuarta visita del Betis al Martínez Valero en los últimos nueve años, con dos empates y una victoria para los andaluces en un muy pobre balance de los locales en su feudo en enfrentamientos directos. Ya que no ganan a los verdiblancos en casa desde noviembre de 2009, cuando ambos conjuntos marchaban en Segunda División. En la última visita, los de Manuel Pellegrini se impusieron 0-3, con goles de Juanmi, William José y Fekir.

No obstante, para el duelo de este viernes el 'ingeniero' tendrá bajas importantes que le obligarán a adaptar el sistema a las piezas disponibles. No viajan a Elche los lesionados Sergio Canales, Juan Cruz, Rui Silva y Edgar, además del sancionado Guido Rodríguez. Sí entraron en la convocatoria Borja Iglesias y los apercibidos William Carvalho, Andrés Guardado y Luiz Henrique, que se perderían el próximo duelo ante el Real Madrid en el Villamarín si ven una amarilla.

"No creo que tengamos que separar el Elche del Real Madrid. Si creemos que contra el Elche podemos hacer menos cosas, no vamos a sacar los tres puntos. No estamos pensando en la Liga Europa ni en el Madrid, estamos pensando en sumar tres puntos más que nos mantendrían en la misma posición en la tabla y ya veremos qué hacen nuestros rivales, para ver si podemos recortar puntos. Tenemos que estar centrados en los partidos y no en buscar el objetivo final", valoró Pellegrini en la previa.

Así, desde el conjunto verdiblanco ven clave el duelo ante el Elche para mantener y fortalecer su candidatura la Champions, además de reafirmar su actual quinto puesto, con 37 puntos. El equipo andaluz podría encadenar por primera vez este curso tres triunfos seguidos, después de sumar seis puntos vitales frente a Almería (2-3) y Valladolid (2-1). Su rendimiento reciente fuera de casa ayuda a ser optimistas, ya que suma tres triunfos en sus últimas cuatro salidas.

Estas dos victorias permitieron olvidar la derrota en casa contra el Barcelona (1-2) y el 'despropósito' defensivo del 3-4 ante el Celta, que dejó ver la poca contundencia del Betis en su área. Ahora, el duelo en el Martínez Valero abrirá unas semanas frenéticas para los andaluces, que recibirán al Real Madrid y visitarán a Villarreal y Atlético, con los octavos de final de la Europa League en medio, en tan solo un mes.

--HORARIOS JORNADA 23 DE LALIGA SANTANDER.

-Viernes 23 de febrero.

Elche - Real Betis. Iglesias Villanueva (C. Gallego) 21.00.

-Sábado 24.

Espanyol - Mallorca. Alberola Rojas (C. Castellano-manchego) 14.00.

Cádiz - Rayo Vallecano. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15.

Real Madrid - Atlético de Madrid. Gil Manzano (C. Extremeño) 18.30.

Valencia - Real Sociedad. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.

-Domingo 26.

Athletic - Girona. Díaz de Mera Escuderos (C. C-manchego) 14.00.

Celta - Valladolid. De Burgos Bengoetxea (C. Vasco) 16.15.

Almería - FC Barcelona. Ortiz Arias (C. Madrileño) 18.30.

Sevilla - Osasuna. Pulido Santana (C. Las Palmas) 21.00.

-Lunes 27.

Villarreal - Getafe. Figueroa Vázquez (C. Andaluz) 21.00.