(AMP.) Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fernández Díaz y 19 para Villarejo por la 'operación Kitchen'

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido condenar al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz a 15 años de cárcel por 'Kitchen', un presunto operativo parapolicial para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y robarle la información sensible que tuviera del PP, mientras que ha interesado una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, los fiscales César de Rivas y Miguel Serrano interesan asimismo una inhabilitación de 33 años para el exministro por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Por otro lado, el Ministerio Público solicita 15 años de cárcel para el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino.

Mientras, para el que fuera jefe de la UCAO, el comisario Enrique García Castaño, la pena que solicita es de 12 años y 6 meses de prisión, más 28 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Si bien entiende que en este caso concurre la circunstancia atenuante analógica de colaboración tardía.

Para el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se produjo el espionaje, Marcelino Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de encubrimiento.

Para Andrés Manuel Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, Anticorrupción pide 15 años de prisión más 48 de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad.

Y para el chófer de Bárcenas, Sergio Javier Ríos Esgueva, interesa 12 años y 5 meses de prisión, más 13 años y 9 meses de inhabilitación absoluta por los delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. Además considera que se debe declarar la nulidad de su nombramiento como funcionario del Cuerpo Nacionalde Policía.

PIDE ARCHIVAR PARA OLIVERA, FUENTES GAGO Y DÍAZ SEVILLANO

Por otro lado, la Fiscalía entiende que se debe archivar provisionalmente la causa para el comisario principal que fuera jefe de la UDEF y director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) José Luis Olivera. Considera que no existen indicios de su intervención en los hechos.

De igual forma, considera que se debe archivar para José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, ambos colaboradores del exDAO Eugenio Pino. Indica que "el único dato objetivo que existe en la causa para vincularlos con los hechos objeto de esta pieza, no pone de relieve que los investigados (...) participaran de alguna manera, con mayor o menor relevancia causal, en ninguna de las actuaciones llevadas a cabo por los encausados para obtener información y documentación del entorno de Luis Bárcenas y su familia".

Ahonda el Ministerio Publico en que tampoco consta que llevaran a caboninguna actuación durante la estancia de Bárcenas en la prisión de Sotodel Real "dirigida a obtener información y documentación que pudiera serrelevante en los hechos que se investigaban" en la Audiencia Nacional relativos a Gurtel.

LAS INDEMNIZACIONES

El escrito de acusación de Fiscalía incluye que todos los procesados deberán indemnizar, de manera conjunta y solidaria, a Luis Bárcenas con la cantidad de 6.000 euros, y a su mujer, Rosalía Iglesias Villar, en la cantidad de 3.000 euros por haberles espiado --"por los delitos contra la intimidad"--. Advierte el fiscal que de estas cantidades, 9.000 euros, responderá subsidiariamente la Administración General del Estado.

Además, considera que Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino Sánchez deberán indemnizar a la Administración del Estado, de manera conjunta y solidaria, en la cantidad de 57.943,43 euros por el delito de malversación --por el dinero que le dieron de los fondos reservados al chófer de Bárcenas durante la operación--.

Y añade que respecto de esa cantidad total responderán también, de manera conjunta y solidaria, Sergio Javier Ríos Esgueva en la cantidad de 54.700 euros, Villarejo en la cantidad de 47.243,43 euros, Andrés Manuel Gómez Gordo en la cantidad de 10.000 euros y Enrique García Castaño en la cantidad de 700 euros.

LAS PETICIONES DE PSOE Y PODEMOS

El magistrado puso fin a la instrucción de esta pieza separada de 'Tándem' el 29 de julio de 2021. Fue el pasado 20 de abril cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratificó la decisión del juez de dar por finalizada la investigación al rechazar todas las peticiones, incluida la de la Fiscalía Anticorrupción, para que el instructor profundizara en la llamada trama política.

Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos ya habían presentado sus escritos, reclamando respectivamente una condena de 47 años y 41 años de cárcel para Fernández Díaz, mientras que los Bárcenas --el ex tesorero, su mujer y su hijo-- han pedido más de 40 años de prisión para el ex ministro de Interior.

Desde este frente, solo quedaba pendiente el escrito de acusación de Anticorrupción, que se había retrasado por un motivo procesal --que el conjunto de lo investigado quedara accesible en la plataforma digital-- y otro sustantivo: ver cómo podría afectar a esta pieza separada la reforma del delito de malversación.

Otro de los factores que sobrevolaban esta pieza número 7 eran las peticiones de PSOE y Podemos para reabrir 'Kitchen' después de que 'El País' revelara el audio de una conversación mantenida en enero de 2013 entre la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal y Villarejo en la que ella le pedía "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, expresando su preocupación por que los papeles del ex tesorero estuvieran en poder de periodistas.

García Castellón lo descartó el pasado 30 de noviembre, al considerar que el sustento de la imputación a Cospedal se reducía "casi de forma nuclear a unos minutos de un corte audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto". Pero el PSOE acudió de nuevo a la Sala de lo Penal, en una petición apoyada por Anticorrupción y la Abogacía del Estado.

Cabe recordar que la investigación judicial situó a Fernández Díaz como presunto 'cerebro' de la 'Kitchen', procesándole junto a Martínez y Villarejo. El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino; los ex mandos policiales Enrique García Castaño, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano; y el ex chofer de los Bárcenas Sergio Ríos completan la lista de procesados.