Blinken afirma que el espíritu de los ucranianos "permanece inmutable" a pesar de las "atrocidades" de Rusia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado este viernes que el espíritu de los ucranianos "permanece inmutable" e "irrompible" a pesar de las "atrocidades" cometidas por Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, que comenzó hace justo un año.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Blinken ha recalcado que dicho espíritu ante el conflicto es, de hecho, "más fuerte que nunca", y ha hecho hincapié en la importancia de permanecer junto a Kiev. "Si abandonamos a Ucrania, abandonamos la propia Carta de Naciones Unidas y los principios que hacen que los países sean seguros", ha alertado.

En este sentido, rechazado la idea de "tomar otro territorio a la fuerza, borrar las fronteras de otro país y situar a los civiles como objetivo militar en el marco de un conflicto".

"Rusia ha matado a miles de hombres, mujeres y niños ucranianos. Ha dejado sin hogar a más de 13 millones de personas, ha destruido más de la mitad del sistema energético del país, ha bombardeado más de 700 hospitales y 2.600 escuelas y ha secuestrado a miles de niños ucranianos y se los ha llevado a territorio ruso", ha aseverado durante su intervención.

Por ello, ha dicho, es necesario "defender estos principios básicos", para evitar un "mundo donde los poderosos lideran sobre los más débiles". "Esta organización se creó para luchar contra esto", ha manifestado en relación con la creación de Naciones Unidas.

"Los miembros del Consejo tenemos una gran responsabilidad para evitar. (...) Debemos apoyar una paz duradera", ha matizado antes de explicar que "Estados Unidos ha mostrado desde el inicio su disposición a apoyar una vía diplomática para resolver el conflicto".

DIÁLOGO Y PAZ

El jefe de la diplomacia estadounidense ha reafirmado que "la Historia nos enseña que lo que de verdad importa es la naturaleza de la paz en sí misma". "Muchos pedirán hoy paz para Ucrania", ha declarado antes de pedir los Estados miembro "no dejarse engañar por los llamamientos a un alto el fuego temporal o incondicional en Ucrania".

"No debemos caer en la falsa equivalencia de pedir a las dos partes que dejen de luchar, Rusia utilizará cualquier pausa en el combate para consolidar su control sobre el territorio y reaprovisionar a sus tropas", ha añadido.

"Cualquier paz que legitime la toma de territorios por parte de las fuerzas rusas debilitará la Carta de Naciones Unidas y enviará un mensaje a posibles agresores en todo el mundo de que pueden invadir países y salirse con la suya", ha especificado.

Sobre el papel del diálogo para lograr la paz, ha advertido que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha presentado un "plan de diez puntos para lograr la paz, mientras que (Vladimir) Putin ha sostenido que no hay nada que hablar".

Así, ha manifestado que "ningún miembro deberá llamar a la paz si apoya a Rusia" y ha destacado que "en esta guerra hay un agresor y hay una víctima". "Si Rusia deja de luchar y abandona Ucrania, se acaba la guerra. Si Ucrania deja de luchar es Ucrania la que se termina. "Un hombre, Putin, empezó esta guerra, y un hombre, Putin, puede ponerle fin", ha sostenido.

Blinken ha aprovechado la ocasión para recordar que "los mercenarios del Grupo Wagner ha cometido atrocidades desde África hasta Oriente Próximo, y ahora en Ucrania", si bien ha aplaudido la actitud de la comunidad internacional, que "se ha unido".

No obstante, ha puntualizado la necesidad de "garantizar que la iniciativa de exportación de grano se extiende" y ha incidido en el éxito de la comunidad internacional a la hora de hacer frente a la "dependencia energética" de Rusia. "Nadie está sufriendo los efectos de la guerra como Ucrania, pero casi todos los países han visto los efectos que provoca en sus propias carnes y aún así han seguido del lado de Kiev", ha matizado.

Por otra parte, ha instado a la comunidad internacional a seguir "recabando datos sobre las atrocidades de Rusia, que incluyen ejecuciones, tortura, violaciones, violencia sexual y la deportación de miles de ucranianos a Rusia". "Hay que seguir documentando los crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad de Rusia para que algún día los perpetradores puedan ser juzgados", ha continuado.

"No podemos dejar que los crímenes de Rusia se conviertan en la nueva normalidad. Bucha no es normal, Mariúpol no lo es. Irpin, tampoco. Bombardear escuelas no es normal. Robar niños no es normal. Debemos impedir que Putin nos llene de indiferencia, tenemos que forzarnos a recordar que tras cada atrocidad en todos los conflictos hay un ser humano", ha zanjado.