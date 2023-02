Cultura compra obras en ARCO para el Reina Sofía por cerca de 400.000 euros, más de la mitad de artistas mujeres

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Del total de esos 18 artistas, más de la mitad son obra de mujeres --un total de doce--. Así, las obras pertenecen a Cecilia Bengolea, Gabriela Bettini, Cabello/Carceller, Lucía C. Pino, Diego Del Pozo, Ana Esteve Reig, Anaïs Florin, Marisa González, Ana Jotta, Lea Lublin, Karlos Martínez, Asunción Molinos Gordo, Jaume Sans, Rosa Torres, Joaquín Torres-García, Damián Ucieda y Javier Utray.

Tal y como ha explicado el museo, estos trabajos --que abarcan diferentes disciplinas artísticas (instalación, video, pintura, fotografía, collage)-- pasarán a formar parte de la Colección del y pertenecen a distintas generaciones de artistas.

Por un lado, hay históricos como Torres-García; también creadoras con carreras consolidadas como Marisa González o Rosa Torres; o artistas más jóvenes de los que se han adquirido trabajos realizados en los últimos tres años.

Este viernes 24 de febrero el propio ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, se ha referido a las críticas al Ministerio por parte de la asociación de Mujeres en las Artes Visuales en respuesta a las anteriores adquisiciones de su departamento --destinando únicamente según esta asociación el 7% a obras de artistas mujeres y el resto a obras de hombres--.

"Me extrañó mucho, porque el año pasado la mitad de las obras adquiridas por el ministerio en ARCO eran hechas por mujeres y este año, que ya saben que no decide el ministro sino una comisión, me han dicho que va a ser un porcentaje mayor que el del año pasado, que fue mitad y mitad", ha explicado Iceta antes de este anuncio, recordando que se destina cerca de 400.000 euros a estas compras.

Respecto a la falta de iniciativas en ARCO en cuanto a paridad, el ministro ha resaltado que las mujeres "se encuentran todavía demasiados obstáculos para que sus obras sean conocidas y valoradas". "No solo en esta feria, sino en general, incluso en el cine aunque estamos en un momento de efervescencia y eclosión del talento femenino", ha remarcado.