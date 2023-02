El ELN condiciona el alto el fuego bilteral al cese de las operaciones militares del Ejército de Colombia

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Pensamos que lo mejor es buscar un cese al fuego en que no haya nuevas detenciones militares y que el Gobierno deje sus operaciones de Inteligencia en nuestra contra y, de la misma forma, nosotros no tengamos que hacer esas detenciones", ha expuesto 'Pablo Beltrán'.

"El Estado sigue sus operaciones ofensivas contra nosotros y tenemos que hacer acciones de resistencia en respuesta. Nuestro reclamo no es por el ataque, pues no hay cese al fuego, sino por la masacre, que es una violación contra los Derechos Humanos", ha contado en una conversación difundida a través de Twitter por las plataformas AlCarajo y Puentes de Paz.

En relación al secuestro del sargento Bravo, cuya liberación se anunció para los próximos días, 'Pablo Beltrán' ha insistido en esa idea, de que tendrá lugar "pronto" y ha contado que el militar se encontraba "sin uniforme" y llevando a cabo labores de Inteligencia sobre la zona en la que fue retenido, en el municipio de Arauquita.

"Cuando ocurren estos casos la orden permanente a las unidades guerrilleras del ELN es detenerlo, tratarlo bien, interrogarlo, que la detención sea breve y entregarlo a una comisión humanitaria. Eso se le ha dicho a la delegación del Gobierno y lo que hemos sabido es que esa liberación será pronto", ha explicado.

'Pablo Beltrán' también ha querido dejar claro que todos los frentes de la guerrilla están siendo partícipes de las negociaciones que se están llevando a cabo con el Gobierno. "Aquí yo no hago lo que a mi se me ocurra", ha subrayado.

En ese sentido, ha explicado que eso "garantiza" que el ELN está participando de unos diálogo del que luego no se podrá renunciar una vez acordado y sellado. "Aquí no hay preacuerdo, yo voy en intermedio de las rondas de diálogo y me reúno en los campamentos con la dirección, les informo y se dan nuevas instrucciones.

Estos días está teniendo lugar en México la segunda ronda de diálogos que comenzaron a finales de 2022 el Gobierno de Colombia y el ELN, que ha defendido siempre la necesidad de que se le reconozca su carácter político, a diferencia de otros grupos armados que también estarían dispuestos a sentarse a negociar.