El español Rubén Sellés dirigirá al Southampton hasta final de temporada

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Sellés, de 39 años, dirigió su primer partido de Premier League como técnico interino en la victoria del pasado sábado ante el Chelsea (1-0) y seguirá al frente del equipo. Los 'Saints' han estado en los tres últimos puestos ligueros desde que Jones fue nombrado en noviembre, tras ganar solo uno de sus ocho partidos.

El nombramiento de Sellés se produce después de que el Southampton no llegara a un acuerdo con el exentrenador del Leeds Jesse Marsch. El valenciano ya había dirigido a los 'Saints' durante un partido a principios de temporada -una victoria en la tanda de penaltis contra el Sheffield Wednesday en la Carabao Cup- antes de que Jones fuera confirmado como sucesor de Ralph Hasenhuttl.

A lo largo de su carrera, Sellés ha desempeñado varios cargos de entrenador en Europa, como en Grecia, Azerbaiyán y Dinamarca. La semana pasada ya manifestó su intención de convertirse en el entrenador del club. "Me he sentido preparado durante los últimos cuatro años, así que ahora no es diferente, sólo que el escenario es más grande que antes. Tengo mucha experiencia personal, horas de entrenador, así que creo que es algo natural", indicó entonces.