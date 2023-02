Iceta se encuentra en ARCO con Borja-Villel tras la salida de éste del Reina Sofía: "Soy un devoto admirador suyo"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Este tercer día de la feria estaba prevista la presencia del ministro para comentar la visita a ARCO, un recorrido que empezaba en el stand dedicado al Mediterráneo. Precisamente en ese lugar se encontraba Borja-Villel, que ha saludado al ministro y han mantenido una conversación distendida durante más de cinco minutos.

"Ha sido un encuentro fantástico. Soy un devoto admirador de Borja-Villel, que ha hecho del Reina Sofía un centro de referencia del arte contemporáneo", ha explicado el ministro, quien además ha reconocido que "hacía días" que ambos no se encontraban --el anuncio de la salida de Borja-Villel se produjo a mediados de enero--.

"Hacía días que no nos veíamos y me ha encantado encontrarlo aquí, dónde si no, en ARCO", ha añadido, para luego asegurar que no han hablado de ningún tema relacionado con el proceso de elección del nuevo director. "No, hemos hablado de arte y Borja-Villel me ha explicado que ha encontrado un pintor turco que no conocía", ha destacado.

En la conversación con el exdirector del Reina Sofía y el ministro también se encontraba la exdirectora general de Bellas Artes Dolores Jiménez-Blanco, quien salió de su cargo en el Ministerio a finales del año 2021, meses después de la toma de posesión del propio Iceta.

Hace tres días, Iceta garantizó "al 143 por ciento" que la elección de la nueva dirección del Museo Reina Sofía será imparcial e independiente. "Tenemos unas bases de este concurso que han sido publicadas y que curiosamente no he leído ninguna objeción", señaló al respecto de este proceso.

"Hemos formado un Comité internacional de expertos precisamente para que las propuestas que surjan sean independientes", apuntando que ese comité cribará las candidaturas de "cualquier persona que se puede presentar del universo mundo", para ofrecer posibilidades "más manejables" a la hora de escoger. La decisión final corresponde al ministro.

COMPRAS DE OBRAS DE ARTISTAS MUJERES

Por otro lado, Iceta se ha referido a las críticas al Ministerio por parte de la asociación de Mujeres en las Artes Visuales en respuesta a las últimas adquisiciones de su departamento --destinando únicamente según esta asociación el 7% a obras de artistas mujeres y el resto a obras de hombres--.

"Me extrañó mucho, porque el año pasado la mitad de las obras adquiridas por el ministerio en ARCO eran hechas por mujeres y este año, que ya saben que no decide el ministro sino una comisión, me han dicho que va a ser un porcentaje mayor que el del año pasado, que fue mitad y mitad", ha explicado Iceta, recordando que se destina cerca de 400.000 euros a estas compras.

Respecto a la falta de iniciativas en ARCO en cuanto a paridad, ha resaltado que las mujeres "se encuentran todavía demasiados obstáculos para que sus obras sean conocidas y valoradas". "No solo en esta feria, sino en general, incluso en el cine aunque estamos en un momento de efervescencia y eclosión del talento femenino", ha remarcado.

REBAJA EN TASAS AL ARTE

"Todo lo que se pueda hacer en esta dirección me parece bien, justo, necesario y muy beneficioso: el talento femenino está aportando muchísimo y vamos en esta dirección", ha apuntado. También ha adelantado que Cultura está "estudiando" algunas peticiones del sector artístico, como la rebaja de tasas en las exportaciones, y también de fiscalidad.

"Pero no puedo comprometer una decisión inmediata en este terreno y tampoco quería generar una expectativa: tenemos más ideas sobre cómo reducir ingresos públicos que de cómo aumentarlos y eso también es un problema", ha concluido.