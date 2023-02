Yasmín Esquivel también plagió su tesis de doctorado, tiene un “alto nivel de coincidencia”

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, está de nuevo en el ojo del huracán pues ahora se habla de que su tesis de doctorado, titulada “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, también puede ser un plagio, de acuerdo con El País.

Por si fuera poco, el plagio de su tesis de licenciatura no termina y además del amparo que ya tiene, se le suma el sello hermético del proceso para que la información no salga de las autoridades y personas correspondientes para resolver el caso. A esto ahora hay que sumarle su tesis de doctorado, misma que obtuvo en la Universidad Anáhuac.

Yasmín Esquivel Mossa, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compareció ante Senadores, en su búsqueda por ocupar un lugar en el máximo tribunal del país en 2019 (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El trabajo para obtener el grado de doctora en 2009, contiene 209 (de 456) páginas y coincide con otros 12 trabajos publicados entre los que están embarrados un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un exministro español de Cultura, un expresidente del Tribunal Supremo de España; un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, relata el medio mexicano.

También se encuentran juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes. Dos de esos autores confirmaron el plagio a El País e incluso, en el mismo periódico aseguran que dos académicos mexicanos compararon el trabajo de la ministra (sin saberlo) junto con otro de los plagiados y coinciden en eso, que se trata de una copia sustancial de información.

“En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corte y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente”, relata a El País José Manuel Rodríguez Uribes, embajador ante la UNESCO.

Las reacciones y conclusiones de quienes fueron entrevistados por el diario continúan y en todos los casos, coinciden en que es un plagio. Para varias personas, “el no poner comillas significa que solo copió y pego, puso su nombre en información con fuentes que no contactó y es significa un doble plagio, porque se adjudicó datos que no son suyos”, resaltan.