Ancelotti: "No es un adiós a la Liga, pero ahora es aún más complicado que antes"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

"No es un adiós a la Liga, pero ahora es aún más complicado que antes, pero tenemos que pelear hasta el final. Álvaro Rodríguez ha mostrado su calidad, lo poco que ha jugado ha sido una noche especial para él y para nosotros pensar que puede ser útil en este tramo de temporada", señaló el técnico en rueda de prensa.

El entrenador confirmó además que el joven delantero uruguayo formará parte de la primera plantilla el año que viene. "Para la próxima temporada Álvaro va a estar en la plantilla del primer equipo porque tiene una calidad que tienen pocos. Un altura importante, es muy potente y maneja muy bien el balón. La idea es que la próxima temporada esté con nosotros y que en este último tramo lo evaluemos para que combine con el Castilla", apuntó.

El italiano también explicó la suplencia de Luka Modric y la entrada de Toni Kroos en el pivote. "Pensábamos en tener control con el balón. Kroos ha jugado muy bien y los tres interiores estaban en buena condición. He intentado meter frescura en el campo con Kroos como pivote, porque hemos pensado que el Atlético no presionaba mucho y él podría tener control y al final ha sido así. Cuando he querido meter más energía en el campo hemos encajado el gol", expresó.

Por último, el técnico analizó el encuentro, reconociendo además la falta de "frescura mental" de los suyos. "Hemos encajado el gol porque tienen un lanzador fantástico que es Griezmann y un cabeceador fantástico como es Giménez y luego nos ha pasado a nosotros. No creo que fuera un cansancio físico, sino frescura mental. Es bastante normal no estar a tope después de tanto partido", indicó.

"Ahora la Copa es lo más importante porque jugamos el jueves. Estamos muy cerca de un título. A día de hoy es lo más importante porque es el próximo partido", concluyó, hablando ya de la ida de semifinales contra el Barça en el Santiago Bernabéu.