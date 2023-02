Xavi: "Ganar LaLiga y la Copa sería una muy buena temporada"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha asegurado que sus jugadores pueden estar "orgullosos" de cómo compitieron ante el Manchester United a pesar de su eliminación en Liga Europa, recordando que "la decepción más grande de esta temporada fue la caída en 'Champions'", además de asegurar que si ganasen LaLiga Santander y la Copa del Rey sería "una muy buena temporada".

"Esto sigue, que tenemos otros objetivos. La decepción más grande de esta temporada fue la caída en 'Champions'. Esta duele, pero tenemos LaLiga y la Copa, que para nosotros es esencial. El objetivo principal es seguir ganando títulos y tenemos dos en juego. Esto sigue. Nos jode perder, pero hay que levantarse. Hoy salió el sol y hay que seguir trabajando con humildad", declaró en rueda de prensa.

Además, cree que deben "pensar en positivo" y centrarse en las dos competiciones en las que todavía están vivos. "No nos gusta perder, de la manera en que perdimos creo que merecimos algo más. Ahora nos tenemos que enfocar al 200% en LaLiga y en la Copa", indicó. "Tenemos que estar orgullosos de cómo hemos competido y de cómo hemos planteado el partido. Puedes perder, esto es deporte. Los jugadores están frustrados, pero ya pensamos en el partido contra el Almería", recalcó.

En este sentido, intentarán que la eliminación "no" les "afecte" en lo que queda de curso. "Tenemos que cambiar el chip, pensar que en LaLiga estamos muy bien posicionados. Tenemos una muy buena dinámica en LaLiga, no perdemos un partido desde el Bernabéu", señaló. "No he leído casi nada. Si hubiésemos pasado haciendo el mismo partido se diría que el Barça ha vuelto a competir en Europa. Hicimos un buen partido, nos tocó vivir la cara de la derrota. Se dio la cara, se vio un Barça dando una buena imagen, y nos quedan LaLiga y la Copa", prosiguió.

"A nivel físico somos el equipo que mejor está: el que más distancia recorre, con más ritmo. Tenemos un staff de preparación física fantástico. Todos trabajan por el equipo. El equipo se deja la pielen el campo y eso es lo más importante. Nos pueden faltar cosas a nivel futbolístico, pero podemos estar orgullosos de cómo competimos y de cómo corremos en el campo", destacó el técnico catalán.

Así, considera que si ganasen LaLiga Santander y la Copa del Rey "sería muy buena temporada". "Cuando se ganan ligas en un club importante como el Barça siempre pasan a ser buenas temporadas. Depende de nosotros; estamos en una muy buena situación en LaLiga, también en Copa, aunque tenemos un rival realmente difícil como es el Madrid. LaLiga y la Copa, más la Supercopa ya ganada, sería una muy buena temporada", apuntó.

Por otra parte, Xavi apeló a no pensar todavía en el duelo de ida de semifinales de Copa del Rey del jueves ante el Real Madrid. "La gente no puede estar pendiente del partido del jueves, aunque sea un Clásico y una semifinal de Copa. Mañana nos jugamos mucho: es LaLiga, dependemos de nosotros para ganarla y son tres puntos importantísimos, vitales para nosotros", recalcó.

"Es una competición totalmente diferente, no es una final como la Supercopa, es una eliminatoria. El partido del Camp Nou será importante, pero quedará uno en el Bernabéu que será todavía más trascendente y decisivo. Estamos enfocados en el Almería, tendremos tiempo de hablar durante la semana", añadió.

"EL DEL ALMERÍA SERÁ UN PARTIDO DE PACIENCIA"

En otro orden de cosas, desveló que Ronald Araujo "está disponible" y "al 100%" a pesar de ser cambiado por molestias ante el United, y explicó que Ansu Fati "tuvo ayer una contusión y será baja para mañana". "Pero esperamos tenerlo para el jueves", señaló, antes de hablar del estado de forma de Ousmane Dembélé. "Está muy bien. Tiene muy buenas sensaciones, no está al 100% pero está cerca de volver con el grupo. No podemos forzarlo, sus sensaciones marcarán su vuelta", expresó.

También cree que el delantero Ferran Torres "ha hecho un clic" y está más enfuchado. "El partido de casa del otro día significó mucho para él y para nosotros, fue uno de los mejores partidos que hizo en el Barça. Será importante para el resto de partidos", señaló.

Sobre Robert Lewandowski y su apuesta por el Barça, aseguró que él "es consciente de que esto es un proyecto a medio y largo plazo". "Es consciente de dónde está. Ya ha visto que hemos competido, que lo hemos intentado", dijo respecto a la eliminación europea. "Participa más: viene más a recibir, a descargar, pero lo tenemos que buscar más en el área. Echo en falta el centro, el último pase", añadió.

Sobre qué Almería se encontrarán este domingo, Xavi destacó todas las posibilidades con las que cuenta el conjunto andaluz. "No puedo entrar en la cabeza de Rubi, tiene las dos alternativas, línea de cuatro y línea de cinco. Es un rival que en casa ha perdido muy pocos partidos, sale muy bien a la contra con jugadores muy rápidos y potentes", manifestó.

"Nos costará, en su casa son fuertes, han hecho muchísimos puntos. Después de la derrota en Girona, imagino que defenderán en línea de cinco. Tenemos que ser dominadores, estar mucho tiempo en campo contrario, atacar muy bien... Será un partido de paciencia, de calma", continuó.

Tampoco piensa en el derbi madrileño de este sábado. "Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que podemos controlar. Tenemos que ganar el partido de mañana independientemente de lo que pase hoy. Estaremos pendientes de lo que pase en el derbi madrileño, es evidente", expuso.

Por último, Xavi reflexionó sobre las celebraciones de algunos futbolistas como Garnacho o Vinícius. "Al jugador, cuando está con tanta alegría, le sale la rabia, recuerda las injusticias y las críticas, y cada uno lo expresa como le sale. Falta un poco más de empatía; estás muy contento, pero tienes que respetar también a la afición contraria y al equipo contrario. Tienes que celebrarlo con tus compañeros y no hacer celebraciones para que se entienda como una provocación hacia el otro. Falta muchas veces empatía", concluyó.