El jefe de la CIA está "seguro" de que China baraja proporcionar armas letales a Rusia para su uso en Ucrania

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

"Confiamos en que el liderazgo chino está considerando la provisión de equipo letal", ha relatado Burns en una entrevista con la cadena CBS recogida por 'The Hill'.

No obstante, el jefe de la agencia de Inteligencia estadounidense ha señalado que hasta el momento no se ha tomado una decisión final y que no hay evidencia de envíos de armas letales por ahora.

Las declaraciones de Burns tienen lugar un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestase que por el momento no existen pruebas que demuestren que Pekín haya suministrado armas letales a Moscú.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca aseguró en declaraciones a la prensa que en su última reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, le advirtió sobre las consecuencias que tendría el envío de armas letales a Rusia.

"Tuve una larga conservación con Xi sobre esto en verano. Le dije: 'Mira, esto no es una amenaza, es sólo una declaración'. Cuando, de hecho, los europeos vieron lo que estaba ocurriendo y los estadounidenses vieron lo que estaba ocurriendo en Rusia, en Europa, ¿adivinen qué? Seiscientas empresas se retiraron y se fueron", aseveró Biden.