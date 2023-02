Una farsa para defender a García Luna y Calderón, así califica Mario Delgado marcha del INE

La concentración en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), por el Plan B electoral que ha empujado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue calificada por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, como una farsa que defiende el viejo régimen de corrupción y al expresidente Felipe Calderón y su exfuncionario, Genaro García Luna.

Delgado aseguró que esta movilización busca regresar al pasado, en el que saqueaban al país, cometían fraudes electorales y manipulaban los votos a su antojo, por lo que la consigna en contra de la reforma en materia electoral es una “pantalla”.

Subrayó que con la marcha que agrupó a miles de personas en el Zócalo solo se intenta dejar el mensaje de que el influyentismo y la corrupción no se tocan.

“Este movimiento, esta protesta tiene como pantalla lo del Plan B de la reforma electoral, pero lo cierto es que, no es una marcha la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan ‘el INE no se toca’ pero en realidad piensan ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentísimo no se toca’”, aseguró.

Asimismo, expresó que, pese a que la oposición, encarnada por el PRIAN--PRI, PAN, PRD--quiere mantener su idea sobre la democracia en el país y subestiman a la gente, la población tiene criterio, está informada y politizada sobre el acontecer del país.

“Se creen dueños de la democracia en este país, se resisten al cambio, a vivir en una auténtica democracia. Quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales”.

Delgado indicó que el movimiento que encabeza es de libertades y no se impediría el libre desarrollo de la protesta por el derecho de la ciudadanía a levantar la voz, cualquiera que sea su forma de pensar. No obstante, dijo que es mejor que se dejen las simulaciones, pues los partidos y líderes de oposición encabezaron la concentración.