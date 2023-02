Abascal y diputados de Vox registran en el Congreso la moción de censura de Tamames, la sexta de la democracia

El líder de VOX, Santiago Abascal (c), a su llegada para registrar el texto de la segunda moción de censura dirigida contra el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el Registro del Congreso de los Diputados, a 27 de febrero en Madrid, (Españ 27/02/2023 El líder de VOX, Santiago Abascal (c), a su llegada para registrar el texto de la segunda moción de censura dirigida contra el actual presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en el Registro del Congreso de los Diputados, a 27 de febrero en Madrid, (España). El economista y exdirigente del Partido Comunista de España (PCE) Ramón Tamames es el candidato a la Presidencia del Gobierno en esta segunda moción de censura que presenta Vox, y la sexta de toda la democracia. El líder de Vox anunció hace ya dos meses y medio que presentarían una nueva moción de censura contra Sánchez ante la "urgencia" de desalojar al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de la Moncloa. Sin embargo, dijo que no quería liderarla él mismo como en 2020 y eligieron a Tamames. Los plazos que establece el reglamento de la Cámara Baja fijan el 13 de marzo como el primer día en el que la presidenta del Congreso Meritxell Batet podría agendar el inicio del debate parlamentario. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press (EDUARDO PARRA/Europa Press)