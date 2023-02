AMLO tacha como “farsa” gobierno de Boluarte en Perú tras retiro de embajador en México

Después de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ordenara el retiro del embajador del país en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se refirió al tema y dijo que la destitución del izquierdista Pedro Castillo y el gobierno de la nueva mandatario ha significado una farsa, en favor de los privilegios de la oligarquía.

López Obrador subrayó que no están de acuerdo con su administración autoritaria y represora, que ha provocado muertes, y no guardará silencia como algunos presidentes, medios de comunicación y organizaciones internacionales.

“Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor y nosotros no coincidimos con eso”, dijo.

Refirió su molestia sobre el silencio que se ha guardado sobe la situación de Perú y aseguró que México pasó por dicha situación en los gobiernos anteriores que solo se centraban en los intereses de unos pocos.

“Una oligarquía en el Perú está saqueando los bienes naturales del perú, gas, recursos, mineros y necesita tener un títere, un pelele, un gobernante a modo y un congreso también”.

Recientemente, Manuel Gerardo Talavera Espinar, el embajador de Perú en México, fue retirado después de las declaraciones de López Obrador contra el gobierno de Boluarte; sin embargo, el mandatario mexicano dijo que no se callará.

“Entonces, molesta, indigna. Es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado y lo vamos a seguir haciendo”.