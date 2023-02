Saúl Monreal enfurece a mujeres por conferencia que impartirá Laura Bozzo en Fresnillo

El presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, Saúl Monreal Ávila, fue objeto de criticas en redes sociales por anunciar un evento con motivo del Día Internacional de la Mujer, ya que invitó a la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien en varias ocasiones ha sido acusada de violentar a otras mujeres.

“Para conmemorar el Día de la Mujer tendremos las Jornadas por la Mujer Fresnillense con la conferencia ‘Ni un golpe más, rompiendo cadenas’ por parte de Laura Bozzo, el jueves 9 de marzo a las 5 de la tarde en el Centro de Convenciones. Además se ofrecerán cursos de mecánica, un recorrido de motocicletas y talleres”, escribió el alcalde en redes sociales.

“Esta mujer desvirtúa nuestras luchas y nuestros logros, lo que ella hace con su show en donde revictimiza, ridiculiza, se burla, humilla, es violatorio a los derechos humanos, nos pronunciamos por la cancelación de este evento, las mujeres merecemos un conferencia diferente”, respondió Sara Buerba.

Otro usuario comentó que hace unos días varias mujeres destacadas fueron reconocidas por el gobierno local en varios ámbitos, por lo que una de ellas podía encabezar la conferencia.

“En días pasados se otorgó el reconocimiento y medalla a mujeres que hacen una buena labor en varios ámbitos sociales, académicos y culturales; seguro una de ellas puede dar una conferencia o aportar a esta causa. Ojalá que cambien de parecer sobre esta actividad”.

“¡Qué horror! Es una burla para pueblo. No sé si es más incompetencia de quien lo propuso o de quien lo difundió”, expresó otra mujer.

“Tantas mujeres activistas defensoras de los derechos de la mujer mexicana. Y se le ocurre invitar a Laura Bozzo. Definitivamente no da una este presidentito”, fue otro de los comentarios.

Polémicas de Bozzo

A finales de 2011 la conductora de televisión causó indignación entre la audiencia porque en uno de sus programas en vivo, en horario familiar, llamó “putita” a una de las invitadas y agregó que debería estar presa por ser una prostituta, esto provocó que varias organizaciones exigieran la cancelación de su programa que se transmitía por Televisa.

“En este programa siempre hay víctimas y victimarios, pero la víctima no puede ser una puta, no puede ser una putita, señores. ¿Cómo vamos a tener a una víctima que va a confesar que el hijo es de otro, si se acuesta con todos, o no? Este tipo de mujercitas deberían estar presas por prostis”.

Días después, Laura Bozzo se disculpó ante las cámaras y dijo que esa palabra es de uso común en varios países de Sudamérica y no tienen carácter ofensivo; sin embargo, esta explicación no fue suficiente para varios personas que exigieron que fuera expulsada del país ya que sus programas contribuyen a perpetuar estereotipos, ejercen violencia psicológica, fomenta enfrentamientos verbales y físicos, entre otros.

En 2015 el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación (Segob) revisara el contenido del programa televisivo, ya que a senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, expuso que la peruana presentaba casos de niños sin cuidar su identidad y los revictimizaba frente a las cámaras.