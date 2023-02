Tenis.-El extenista alemán Tommy Haas ve "preparado" a Alcaraz para suceder a Nadal y Djokovic "si se mantiene sano"

BERLÍN, 27 (STATS Perform/dpa/EP)

El extenista alemán Tommy Haas, que llegó a ser número dos del mundo y subcampeón olímpico en Sydney 2000, considera que el español Carlos Alcaraz ya está preparado para ser el sucesor de su compatriota Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic, aunque también cree que debe cuidar mejor su físico.

"Sí, hay que decir que ya está preparado. Tuvo un año increíble, cierto. Ganó un título en Río, en tierra batida, y luego llegó a Indian Wells jugando un tenis extremadamente bueno, perdiendo un partido de dura batalla contra Rafa (Nadal) en cuartos", recalcó Haas a Stats Perform.

El actual director del Masters 1.000 de Indian Wells recuerda de ese duelo con el balear que ambos "jugaron un tenis increíble" y que en el caso del murciano, "se notaba la forma en que se mueve en la pista, su fortaleza mental y la selección de golpes que tiene, el repertorio que hay". "Realmente no le falta nada", admitió.

"En mi opinión, ser tan joven a veces puede ser el único obstáculo, porque quizá lo desees demasiado o pienses demasiado las cosas. O quizá, en este caso, no lo pienses demasiado y salgas a dar lo mejor de ti, a luchar y a darlo todo", añadió el alemán.

Haas no olvida que el de El Palmar dio continuidad a esa racha "ganando en Madrid" y que "luego ganó su primer 'Grand Slam', el US Open, y se convirtió en el número uno del mundo más joven". "Así que su ascenso fue rápido... Es irreal, no puedo ni imaginar cómo su vida ha dado un vuelco en muchos sentidos", subrayó.

En este sentido, el extenista alemán ve como único lunar las lesiones que sufre el joven de 19 años. "Es un chico que quiere quedarse y seguir en lo más alto durante mucho, mucho tiempo. Con su juego y su potencial, si se mantiene sano... Esa es la cuestión, ya ha estado un poco lesionado a una edad temprana, así que es una pequeña señal de advertencia", remarcó.

"Creo que ahí es donde su equipo es obviamente muy inteligente. Creo que están tratando de fortalecer su cuerpo para que aguante la cantidad de viajes y el estrés que el tenis genera en el cuerpo, para asegurarse de que tenga una larga carrera, porque eso es lo que todo el mundo espera y sueña", sentenció Haas.