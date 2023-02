Atletismo.-Óscar Husillos: "Nos quedaremos con cara de idiotas si no luchamos por las medallas con el relevo"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El palentino Óscar Husillos no quiere poner al relevo 4x400 español el "cartel de favoritos", aunque sí cree que va a "luchar por todo" en el Europeo en Pista Cubierta de Estambul (Turquía) que arranca este jueves, por lo que no estar en la pelea por las medallas "seguramente" les dejaría "con cara de idiotas".

"Venimos de conseguir una gran suma de marcas en el Campeonato de España de forma individual para poder clasificarnos para el relevo. Venimos de una concentración con buen rollo en los entrenamientos, han salido muy bien. El equipo está preparado para luchar por todo, es una final a seis, tenemos que estar convencidos de que podemos hacer un gran papel", afirmó Husillos en una entrevista a Europa Press antes de viajar a Estambul.

El equipo nacional de relevos 4x400 para Estambul estará compuesto por Óscar Husillos, Iñaki Cañal, Manuel Guijarro, Lucas Búa, David García Zurita y Markel Fernández. Husillos puso en valor el "buen rollo" que existe en los entrenamientos del relevo español. "Cuanto más compenetrados estemos, mayor 'feeling' y mejores sensaciones tendremos, salga bien o salga mal", destacó.

"Hemos pasado cuatro días muy buenos de concentración en Ourense, fuimos a cenar todos juntos, con los más 'pequeños' que se incorporan al grupo de los 'mayores'. Gozamos de una buena salud", agregó sobre los 'novatos' David García y Markel Fernández.

Husillos metió a Bélgica e Inglaterra, que "siempre rascan", en el grupo de teóricos favoritos, aunque resaltó el 'histórico' más reciente de España -con la plata en el Mundial 'Indoor' y el cuarta puesto en el Europeo en 2022-. "Hace cuatro años fuimos subcampeones de Europa, el año pasado mis compañeros lograron la plata mundial. Tenemos que estar arriba, sabemos que tenemos que estarlo", manifestó.

"No queremos colgarnos el papel de favoritos, pero el equipo está para luchar por todo. Hacer un buen papel en el Europeo, con las marcas que llevamos, sería luchar por el podio y conseguir el récord de España. Aunque las carreras luego son muy 'perras', cada una son un mundo, por lo que las medallas son muy importantes", añadió el velocista.

OPTIMISTA A NIVEL INDIVIDUAL

El atleta castellano-leonés se proclamó campeón de España de 400 metros hace menos de dos semanas en la cita disputada en la pista madrileña de Gallur, después de completar una actuación impecable desde el principio para reventar el récord nacional 'indoor' con un extraordinario 45.58 -segunda mejor marca europea del año-. Así, el palentino apeló a "esa mentalidad positiva".

"Si después de la temporada que he hecho, segundo en el ranking europeo, no estoy en la final y luchando por medalla, seguramente me lleve un chasco", comentó. "Al igual que si no estamos luchando por las medallas con el relevo, seguramente nos quedemos con cara de idiotas o con mal sabor de boca", aseveró tajante.

Además, pidió seguir con la "dinámica" de 2022, en el que se volvió a la "senda de la positividad tras años malos". "Haciendo el trabajo como lo estamos haciendo los resultados buenos tienen que llegar directamente", aseguró.

Y es que los últimos éxitos aportaron en ese crecimiento exponencial en seguimiento que vive en la actualidad el atletismo español, con "más visibilidad y audiencia", gracias a las redes sociales y la publicidad y la prensa. "El otro día no había entradas en Gallur desde meses antes, eso indica que el atletismo español goza de gran salud, nosotros también tenemos que crear ese espectáculo para acercar al público", afirmó.

Finalmente, Husillos valoró las ausencias reseñables de Mohamed Katir, Mariano García o Maribel Pérez, entre otras. "Son sus decisiones, yo no soy quien para planificar, yo me ciño a mi trabajo. Ellos creen que pueden luchar con los mejores en el Mundial de verano, es su decisión y hay que respetarla", zanjó.